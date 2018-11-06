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Pompeo, Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısıyla Buluşacak

NAUERT:  “KUZEY KORE\'NİN NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMASI DAHİL, SİNGAPUR ZİRVESİ\'NİN NİHAİ VE ANLAŞILMIŞ DÖRT AŞAMASININ İLERLEME AŞAMALARI GÖRÜŞÜLECEK”

Pompeo, Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısıyla Buluşacak

NAUERT:  “KUZEY KORE\'NİN NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMASI DAHİL, SİNGAPUR ZİRVESİ\'NİN NİHAİ VE ANLAŞILMIŞ DÖRT AŞAMASININ İLERLEME AŞAMALARI GÖRÜŞÜLECEK”

06 Kasım 2018 Salı 07:07
Pompeo, Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısıyla Buluşacak
NAUERT:  “KUZEY KORE\'NİN NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMASI DAHİL, SİNGAPUR ZİRVESİ\'NİN NİHAİ VE ANLAŞILMIŞ DÖRT AŞAMASININ İLERLEME AŞAMALARI GÖRÜŞÜLECEK”
Washington, 6 Kasım 18 (.): ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo\'nun, Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol ile 8 Kasım\'da New York\'ta Kuzey Kore\'nin nükleerden arındırılmasına dair görüşme yapacakları açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo\'ya, ABD\'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephan Biegun\'de eşlik edeceği bildirildi. 
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bakan Pompeo ve Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim, Kuzey Kore\'nin nükleer silahlardan arındırılması konusu da dahil olmak üzere, Singapur Zirvesi\'nin nihai ve anlaşılmış dört aşamasının ilerleme aşamalarını görüşecek."
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Haziran\'da Singapur’da buluştuğu zirvede taraflar, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.
(AA/RÇ/GÜL) 

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