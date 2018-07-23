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Pompeo İle Lavrov Arasında Telefon Görüşmesi

Washinton, 23 Temmuz 18 (.): ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü HeatherNauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov\'un telefon görüşmesinde başta Suriye\'nin güneyindeki olaylar ve terörle mücadele konusunda iki ülke arasındaki koordinasyon olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını açıkladı. 

Pompeo İle Lavrov Arasında Telefon Görüşmesi

Washinton, 23 Temmuz 18 (.): ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü HeatherNauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov\'un telefon görüşmesinde başta Suriye\'nin güneyindeki olaylar ve terörle mücadele konusunda iki ülke arasındaki koordinasyon olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını açıkladı. 

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:53
Pompeo İle Lavrov Arasında Telefon Görüşmesi
Washinton, 23 Temmuz 18 (.): ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü HeatherNauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov\'un telefon görüşmesinde başta Suriye\'nin güneyindeki olaylar ve terörle mücadele konusunda iki ülke arasındaki koordinasyon olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını açıkladı. 
Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Pompeo ve Lavrov\'un , ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in Finlandiya\'nın başkenti Helsinki\'deki görüşmelerinin devamı niteliğinde bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. 
Sözcü Nauert, "Görüşmede ele alınan konular arasında Rusya\'nın Suriye\'nin güneybatısındaki vaatlerini ihlal ettiği konusu da vardı. İkili, aynı zamanda terörle mücadele sürecinde koordinasyon fikirlerinin uygulanması ve iki ülkede bulunan özel ve hükümetlerce kontrol edilmeyen kuruluşlar arasında iş diyaloğu kurma konusundaki ortak hedefleri ele aldı." ifadelerine yer verdi. 
Nauert, ABD\'nin Rusya\'daki diplomatik varlığına eşit ve adil şekilde izin verilmesi konusunun da konuşulduğunu bildirdi. 
(AA/TUĞ/ŞEB)

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