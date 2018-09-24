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Pompeo Ve Haley'den Kuzey Kore Çıkışı

Pompeo Ve Haley'den Kuzey Kore Çıkışı

24 Eylül 2018 Pazartesi 06:42
Pompeo Ve Haley'den Kuzey Kore Çıkışı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO, NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYI TAMAMLAYANA KADAR KUZEY KORE'YE YÖNELİK EKONOMİK YAPTIRIMLARIN AZALTILMAYACAĞINI AÇIKLADI 

ABD'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ NİKKİ HALEY, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN KUZEY KORE KONUSUNDA "YARIM YAMALAK ÖNLEMLER" İLE İLGİLENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahsızlanmayı tamamlayana kadar Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik yaptırımların azaltılmayacağını söyledi. 

Pompeo, "Fox News Sunday" programında yaptığı açıklamada, bazılarının ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmek için Singapur'a gitmesini "taviz" olarak nitelendirdiğini belirterek, "Ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Başkan Trump da öyle." ifadesini kullandı. 

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore ile yürütülen görüşmeler sırasında istedikleri sonuca götürecek itici güç ekonomik yaptırımların kaldırılmayacağını açıkça dile getirdiklerini vurgulayarak, "BM Güvenlik Konseyi, bizler nihai nükleer silahsızlanmayı elde edene kadar bu yaptırımları azaltmayacak." dedi. 

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de CBS'in "Face the Nation" programında, Trump'ın Kuzey Kore konusunda "yarım yamalak önlemler" ile ilgilenmediğini, Pyongyang yönetiminden nükleer silahsızlanmayı doğrulamaları için müfettişlerin tüm sahalara girmesine izin vermesini istediğini dile getirdi. 

Kuzey Kore lideri Kim, hafta içinde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i ülkesinde ağırlamıştı. İkili arasında yapılan zirvede barış için ortak çabaları sürdürme sözü verilmiş, ortak bir bildiri yayımlanmıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Moon, ülkesine dönüşte basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim'in, ABD'nin gerekli adımları atması halinde ülkesindeki nükleer silahları yok etme sürecini hızlandırmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kim de ABD "uygun önlemleri" alırsa Nyongbyon'daki nükleer tesisini, yabancı müfettişlerin gözetiminde boşaltmaya istekli olduğunu söylemişti. Kim, ülkesinin ana füze fırlatma sahasını boşaltma sözü de vermişti. 

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

 

Son Güncelleme: 24.09.2018 09:56
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