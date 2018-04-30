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Pompeo: “İki Devletli Çözümü Destekliyoruz“

 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını savunarak ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.

Pompeo: “İki Devletli Çözümü Destekliyoruz“

 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını savunarak ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:25
Pompeo: “İki Devletli Çözümü Destekliyoruz“

 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını savunarak ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.

Göreve geldikten sonra çıktığı ilk yurt dışı turunun son durağı Ürdün'de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pompeo, "İki devletli çözümü ve ABD'nin sınır belirtmeksizin ilan ettiği Kudüs kararını destekliyoruz." dedi.

Filistinlileri müzakere masasına davet ettiklerini, Ortadoğu'da barışın gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirten Pompeo, İsraillilerin "kendilerini savunma hakkı" bulunduğunu, ABD'nin de bu konuda İsraillileri desteklediğini kaydetti.

Pompeo, "yüzyılın anlaşması" adıyla sunulan plana ilişkin ise bunun, Filistinliler ve İsraillilerin anlaşmasıyla olacağını, kendilerinin işi kolaylaştırdığını, Filistin meselesine çözüm bulmak için Ürdün'le çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Suriye krizine de değinen Pompeo, Suriye'nin terör örgütü DEAŞ'ın sığınağı olmaması gerektiğini, örgütü yenilgiye uğratma hedefi taşıdıklarını ve kimyasal silah kullanımının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise ülkesinin Filistin meselesini bölgenin temel meselelerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

"İki devletli çözüme inanıyoruz. Bağımsız Filistin topraklarının olması gerekiyor. Müzakereler durdu. Eli kolu bağlı oturmamamız lazım." diyen Safedi, Ortadoğu'da büyük tehlikelerin bulunduğunu, ABD ile hedeflerinin, çatışmaların yaşanmadığı bir bölge olduğunu kaydetti.

Safedi ve Pompeo toplantıda ayrıca iki ülkenin derin ilişkilerine ve ABD'nin Ürdün'ü desteklemeye devam edeceğine vurgu yaptı.

Suudi Arabistan ve İsrail'e yaptığı ziyaretlerin ardından dün akşam Ürdün'e gelen Pompeo'nun Kral 2. Abdullah ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 30.04.2018 16:18
Anahtar Kelimeler:
ABDMike Pompeo2DevletÇözümü
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