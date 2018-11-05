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Pompeo: “Hesap soracağız“

Pompeo: “Hesap soracağız“

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:38
Pompeo: “Hesap soracağız“

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN KAŞIKÇI CİNAYETİ AÇIKLAMASI

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MIKE POMPEO: "BU CİNAYETİ İŞLEYENLERİ SORUMLU TUTACAĞIZ. AYNI ZAMANDA ABD'NİN SUUDİ ARABİSTAN'LA OLAN STRATEJİK İLİŞKİSİNİ KORUYACAĞIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerden hesap soracaklarını belirterek, ülkesinin Suudi Arabistan'la stratejik ilişkilerini devam ettireceğini bildirdi.

Bakan Pompeo hükümete yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalar yaptı.

"Bu cinayeti işleyenleri sorumlu tutacağız. Aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan'la olan stratejik ilişkisini koruyacağız." diyen Pompeo, cinayetle ilgili bakanlığının çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Pompeo, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendirilen 16 kişinin vizelerinin iptal edildiğini belirterek, ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinin, İran'ın yayılmacı politikalarına karşı önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini açıklarken, diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediğinin sinyalini vermişti.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.
 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

 

Son Güncelleme: 05.11.2018 10:59
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