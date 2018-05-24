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Pompeo diplomatlara yapılan ve “sonik saldırı“ olduğu tahmin edilen saldırıların aynı özellikleri taşıdığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'de görev yapan Amerikalı bir diplomatın yaşadığı sağlık sorununun, ülkesinin Küba'daki büyükelçiliğinde 2016-2017 yıllarında diplomatlara yapılan ve

Pompeo diplomatlara yapılan ve “sonik saldırı“ olduğu tahmin edilen saldırıların aynı özellikleri taşıdığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'de görev yapan Amerikalı bir diplomatın yaşadığı sağlık sorununun, ülkesinin Küba'daki büyükelçiliğinde 2016-2017 yıllarında diplomatlara yapılan ve

24 Mayıs 2018 Perşembe 06:22
Pompeo diplomatlara yapılan ve “sonik saldırı“ olduğu tahmin edilen saldırıların aynı özellikleri taşıdığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'de görev yapan Amerikalı bir diplomatın yaşadığı sağlık sorununun, ülkesinin Küba'daki büyükelçiliğinde 2016-2017 yıllarında diplomatlara yapılan ve "sonik saldırı" olduğu tahmin edilen saldırıyla aynı özellikleri taşıdığını söyledi.
Bakan Pompeo, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen Dışişleri Bakanlığı 2019 yılı bütçe tasarısında Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.
Pompeo, Çin'de görev yapan Amerikalı bir diplomatın "sesler duyduğu ve baskı hissettiği" yönündeki sağlık sorunları üzerine açıklama yaptı.
Çin'deki diplomatın sağlık sorununun, Küba'daki diplomatlar ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 24 kişinin yaşadığı sağlık sorunlarıyla "çok benzer" olduğunu dile getiren Pompeo, "Belirtiler tamamen uyuşuyor." diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in Guangzhou kentinde görev yapan Amerikalı bir diplomatın 2017 yılının son aylarında da aynı şikayetlerde bulunduğunu bildirdi.
Sağlık sorunları yaşayan diplomatın ABD'ye sevk edildiğini belirten Nauert, Çin'de bulunan büyükelçilik ve konsolosluk görevlilerinin 23 Mayıs'ta, diplomatların benzeri sağlık sorunlarına ilişkin toplantı yaptıklarını bildirdi.

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ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde 2016-2017 yıllarında diplomatlar ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.
Küba, sonik saldırı iddialarını reddetmişti.

KONGRE ÜYELERİNDEN TÜRKİYE SORULARI
NATO üyeleri hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine Türkiye hakkında da değerlendirmelerde bulunan Pompeo, "Türkiye'nin NATO müttefiki olmasına ihtiyacımız var. Davranışlarında NATO'nun hedeflerini yansıtmaları gerekiyor." dedi.
Pompeo ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almamasını umut ettiklerini belirterek bu konuda çalışmalar yaptıklarını da söyledi.
Başka bir Kongre üyesinin, "Türkiye ve Suriye'deki Kürt gruplar" hakkında yönelttiği sorulara ise açık oturumda cevap vermek istemeyen Pompeo, kapalı oturumda konuyla ilgili konuşabileceğini dile getirdi.
Bir Kongre üyesinin ise Türkiye'ye F-35 satışının durdurulması gerektiğini ifade ederek, "Bu silahlar teröristlere karşı kullanılmayacak, bu silahlar Yunanistan'a karşı kullanılacak." şeklindeki ifadeleri dikkati çekti.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 09:45
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