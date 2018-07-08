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Pompeo'dan Kuzey Kore'den talep edilenlerin adil olduğu savunması

Pompeo'dan Kuzey Kore'den talep edilenlerin adil olduğu savunması

08 Temmuz 2018 Pazar 14:33
Pompeo'dan Kuzey Kore'den talep edilenlerin adil olduğu savunması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahsızlanma görüşmelerinde Kuzey Kore'den talep ettiklerinin adil olduğunu belirtti. 

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Güney Koreli ve Japon mevkidaşları Kang Kyung-wha ve Taro Kono ile bir araya gelen Pompeo, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının "tam, kanıtlanabilir ve geri dönüşü olmayan" nükleer silahsızlanma için "tek taraflı ve gangster gibi" talepte bulunulduğu yorumuna yanıt verdi.  

Pompeo, düzenlenen basın toplantısında, "Eğer bu talepler gangsterlik ise dünya bir gangster demektir. Çünkü BM Güvenlik Konseyinde neyin başarılması gerektiği konusunda oy birliğiyle alınmış bir karar mevcut." ifadesini kullandı. 

Tokyo'daki görüşmede Güney Koreli ve Japon mevkidaşlarına Kuzey Kore ziyaretinin neticesi hakkında bilgi veren Pompeo, Pyongyang'daki temaslarını "verimli" olarak nitelendirdi.

Pompeo, çok beklenen nükleer silahsızlanma takvimi için yapılması gereken işlerin bulunduğunu belirterek "Nihai, tam anlamıyla kanıtlanabilen nükleer silahsızlanmaya kadar yaptırımlar devam edecek." dedi. 

Pompeo, görüşmelerde kaydedilecek ilerlemenin tek başına yaptırımların gevşetilmesine gerekçe gösterilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, "Amerikan tarafının Kuzey Kore ile ABD arasındaki zirvenin ruhuna uygun olarak karşılıklı güveni artırmaya yardımcı olacak verimli önerilerle gelmesi beklentisindeydik. Biz de buna karşılık öneriler sunma niyetindeydik. Ancak Amerikan tarafının 'tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez nükleer silahlanma' (CVID) adı altında getirdiği tek taraflı ve tehditkar tarzda önerilerin hiç de zirvenin ruhuna uygun olmaması hayal kırıklığına yol açtı." ifadesini kullanmıştı.

Yetkili, nükleer silahsızlanma için "aşamalı" ve "eş zamanlı" bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Pyongyang ziyaretinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ve Kuzey Kore Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol bir araya gelmişti.

 

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Son Güncelleme: 08.07.2018 17:51
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