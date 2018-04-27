Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşecek

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yemin ederek görevine başlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini bildirdi.



Sözcü Nauert, Pompeo ile Brüksel'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.



Pompeo'nun Senatoda onay alıp yemin ederek göreve başladığı gün ilk yurt dışı gezisine çıktığına değinen Nauert, yeni bakanın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'yi temsil edeceğini belirtti.

