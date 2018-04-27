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Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşecek...

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşecek...

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

27 Nisan 2018 Cuma 08:16
Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşecek...

Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşecek

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yemin ederek görevine başlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini bildirdi.

Sözcü Nauert, Pompeo ile Brüksel'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun Senatoda onay alıp yemin ederek göreve başladığı gün ilk yurt dışı gezisine çıktığına değinen Nauert, yeni bakanın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'yi temsil edeceğini belirtti.

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Sözcü, Pompeo'nun NATO toplantısı kapsamında başta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İtalyaDışişleri Bakanı Angelino Alfano olmak üzere ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

Nauert, bu görüşmelerde AfganistanRusya ve NATO'nun önemi gibi konularının ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, ilk yurt dışı ziyaretlerini 26-30 Nisan tarihlerinde BrükselRiyadKudüs ve Amman'a yapacağı açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Pompeoçavuşoğlu
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