Pompeo: Brunson Bu Ay Serbest Bırakılabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta içerisinde Türk yetkililerle Rahip Andrew Brunson'un durumunu konuşmayı beklediklerini söyledi.



Pompeo, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Bugün de serbest bırakılmalı. Türklerle konuştuk. Beklentilerimizi biliyorlar. Brunson ve Türkiye tarafından tutulan diğer ABD'li kişilerin tümü, Türkiye tarafından serbest bırakılmalı ve bunun hemen yapılması gerekiyor" dedi.



New York’ta Salı günü başlayacak 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılan Dışişleri Bakanı Pompeo, Türk hükümeti yetkileriyle Rahip Brunson ile ilgili görüşmelerin süreceğini ifade etti.



Aynı yönde başka bir iddia da Wall Street Journal gazetesinden geldi. Gazete dünkü sayısında Türkiye 'de gözaltına alınan Rahip Brunson'un bu ay serbest bırakılabileceğini iddia etti. Gazete, 12 Ekim’de yapılacak duruşmada hakimin Brunson için tahliye kararı verebileceğini öne sürdü.



BRUNSON'IN TUTUKLULUK SÜRECİ

Avukatlarının yaptığı tahliye başvurusu geçen ay da reddedilen Brunson'ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de. Brunson için "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" iddiasıyla da 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan Brunson, aynı yılın Aralık ayında tutuklanmıştı. Brunson'ın tutukluluğu 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilmişti.



Ankara ile Washington arasında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle yaşanan gerginlik, iki ülkenin birbirlerine karşılıklı yaptırımlar uygulamalarına sebep olmuştu.

