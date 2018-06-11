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Pompea nükleer silahsızlanma karşılığında Pyongyang yönetimine “benzersiz“ güvenlik garantileri sunmaya hazır olduklarını söyledi

Pompea nükleer silahsızlanma karşılığında Pyongyang yönetimine “benzersiz“ güvenlik garantileri sunmaya hazır olduklarını söyledi

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:51
Pompea nükleer silahsızlanma karşılığında Pyongyang yönetimine “benzersiz“ güvenlik garantileri sunmaya hazır olduklarını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahsızlanma karşılığında Pyongyang yönetimine "benzersiz" güvenlik garantileri sunmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarın Singapur'da yapacağı zirve öncesinde basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Trump'ın, zirvenin, Kuzey Kore lideri için ABD ile ilişkilerine yeni bir yön vermek ve ülkesine barış ile refah getirmek için benzersiz bir fırsat sunduğuna inandığını kaydetti.
Kuzey'in nükleer silahlardan arındırılmasının zirvenin ABD açısından en önemli hedefi olduğunu kaydeden Pompeo, nükleer silahsızlanma konusunda adım atması halinde Pyongyang yönetimine "benzersiz" güvenlik garantileri sunmaya hazır olduklarını bildirdi.
Pompeo, "Kore Yarımadası'nın tamamen, dönüşsüz olarak ve denetime açık şekilde nükleer silahlardan arındırılması ABD'nin kabul edebileceği yegane sonuçtur. Yaptırımlar Kuzey Kore kitle imha silahı programlarından tamamen ve denetime açık şekilde vazgeçene kadar devam edecek. Diplomatik çabalar doğrultuda gelişmezse ki öyle olmamasını umuyoruz, tedbirler arttırılabilir." diye konuştu.

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Pyongyang yönetimi, nükleer silahsızlanmanın ancak belirli güvenlik garantilerinin sağlanması karşılığında mümkün olabileceğini belirtiyor.
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, yarın Singapur'da bir araya gelecek. Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olabileceği öngörülüyor.
 

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Son Güncelleme: 11.06.2018 18:15
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