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22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:42

Polonya'da Senato Tartışmalı Yargı Tasarısını Onayladı

Polonya'da Senato Tartışmalı Yargı Tasarısını Onayladı
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Polonya'da Senato, milletvekilleri ve adalet bakanına Yüksek Mahkeme üyelerini yargı çevrelerine danışmadan atama yetkisi veren yasa tasarısını onayladı.

Senato'da yapılan oylamada iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) yasa tasarısına 55 senatör "evet", 23 senatör "hayır" oyu kullandı. Senato onayının ardından tasarının yasalaşması için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın imzası gerekiyor.

Yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor. Çok sayıda gösterici, Senato binasının önünde toplanarak tasarı karşıtı slogan attı.

Muhalifler yasaya, yargı bağımsızlığını yıpratacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS), "sadece seçkin sınıfa hizmet eden ve yozlaşan" yargıda reform amacıyla gündeme getirdiği tasarıyı AB yetkilileri, yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle kınamıştı.

PiS lideri Jaroslaw Kaczynski, ülkedeki yargı sisteminin, komünist dönemin devamı niteliğinde olduğunu ve "radikal değişiklere" ihtiyaç duyulduğunu savunuyor.

Ülkede 2015'ten bu yana PiS iktidarında yürürlüğe giren bazı tartışmalı reformlar, protestolara neden olmuştu.

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