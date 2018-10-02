Polonya'da Polis Ve İtfaiyeciler Zam Talebiyle Sokağa Döküldü

Polonya'da binlerce polis, itfaiyeci ve güvenlik görevlisi, maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenliyor.

Başkent Varşova'daki gösteriye, ülkenin çeşitli kesimlerinde görev yapan polis, itfaiyeci, sınır muhafızı ve gardiyanlar dahil 15 bin kişinin katılması bekleniyor.

"Polis" yazılı kartondan tabut taşıyan göstericilerin, devlet başkanlığı ve başbakanlık binasına doğru yürüyüşe geçtiği görülürken, güvenlik görevlileri maaşlarına zam ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Polonya'da polis maaşı vergisiz, 2 bin ile 4 bin 200 zloti (3 bin 300 ila 6 bin 900 TL) arasında değişiyor.