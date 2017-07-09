Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Paniği

Bomba imha uzmanları tahliyelerin tamamlanmasından sonra bombayı özel bir kamyonete yükleyecek ve deney alanında imha edecek.

Bialystok ve komşusu Suprasi kentinde yaşayan 10 bin kişinin otobüslerle tahliye edilmeye başlandığını kaydeden Kowalska, bombanın bölgeden güvenli şekilde çıkarılmasının ardından vatandaşların evlerine dönmesine izin verileceğini söyledi.

ÜLKENİN BATISINDA YOL ÇALIŞMALARI SIRASINDA BULUNAN PATLAMAMIŞ YARIM TONLUK BOMBA NEDENİYLE 10 BİN KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLİYOR Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba sebebiyle 10 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Bialystok Belediyesi yetkilisi Anna Kowalska, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, yol çalışmaları sırasında perşembe günü kent yakınlarında 500 kilogramlık Alman ST-500 tipi patlamamış bomba bulunduğunu belirtti.