Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Nedeniyle Tahliye!

GLOGOW KENTİNDE NEHİRDE BULUNAN 250 KİLOGRAMLIK BOMBA NEDENİYLE EN AZ 2 BİN KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba sebebiyle 2 bin ila 3 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Polis yetkilileri, Glogow kentinde Oder Nehri'nin yatağının temizlenmesi sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık patlamamış bomba bulunduğunu kaydetti.

Bomba nedeniyle bölgedeki 2 bin ila 3 bin kişinin otobüslerle yakındaki bir okula tahliye edildiğini ifade eden yetkililer, bombanın nehir yatağında güvenli bir şekilde çıkarılmasının ardından vatandaşların evlerine dönmesine izin verileceğini söyledi.

250 kilogramlık bombanın bölgede son bir yılda bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 4. bomba olduğu belirtildi.

