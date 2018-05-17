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Polisten Kaçan Sığınmacıların Kamyonetinde Ölü Çocuk Bulundu!

Belçika'da, sığınmacıları taşıyan bir kamyonette 3 yaşında bir çocuk ölü bulundu.

Polisten Kaçan Sığınmacıların Kamyonetinde Ölü Çocuk Bulundu!

Belçika'da, sığınmacıları taşıyan bir kamyonette 3 yaşında bir çocuk ölü bulundu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
Polisten Kaçan Sığınmacıların Kamyonetinde Ölü Çocuk Bulundu!

 Belçika'da, sığınmacıları taşıyan bir kamyonette 3 yaşında bir çocuk ölü bulundu.
Belçika'nın Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine göre, polis Namur kenti yakınlarında şüpheli bir kamyoneti takibe aldı. Polisten kaçmaya çalışan kamyonet, başka bir araca çarpınca durmak zorunda kaldı. 
Kamyonette 30 sığınmacı yakalanırken, 3 yaşında bir çocuğun cesedine ulaşıldı.
Belçikalı yetkililer, çocuğun ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılacağını duyurdu. 

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Göçmenlere yönelik uygulanan tartışmalı politikalar ile gündeme gelen Belçika'da, daha çok Sudan ve Eritre'den gelen sığınmacılar ülke üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışıyor.
Belçika polisi sık sık başkent Brüksel'in merkezinde bulunan park ve tren garlarında kalan sığınmacılara yönelik operasyonlar düzenleyerek bu kişileri gözaltına alıyor.
 


Son Güncelleme: 17.05.2018 20:43
Anahtar Kelimeler:
BelçikaSığınmacıçocuk
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