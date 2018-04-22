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Polisten göstericilere sert müdahale....

Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın tekrar Başbakanlığa gelmesini protesto edenler hala gösterilerini sonlandırmadı. Polis, protestoculara sert müdahale ediyor.

Polisten göstericilere sert müdahale....

Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın tekrar Başbakanlığa gelmesini protesto edenler hala gösterilerini sonlandırmadı. Polis, protestoculara sert müdahale ediyor.

22 Nisan 2018 Pazar 13:22
Polisten göstericilere sert müdahale....

Ermenistan polisi göstericilere saldırdı

Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın tekrar Başbakanlığa gelmesini protesto edenler hala gösterilerini sonlandırmadı. Polis, protestoculara sert müdahale ediyor.

Ermenistan Başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhurbaşkanlığı görevinden sonra tekrar Başbakan olarak atanmasının yankıları ülkede sürüyor. Ülkede günlerdir bu karar protestoedilirken sular bir türlü durulmuyor.

PROTESTO GÜNLERDİR SÜRÜYOR

Sokaklara dökülen halk, protesto gösterilieri düzenliyor. Ermenistan polisi ise 'Kadife Devrimi'ne benzetilen bu gösterileri durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor. 





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ERMENİSTAN POLİSİ SERT MÜDAHALELERDE BULUNUYOR

Günlerdir süren protestolarda polisler göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor. Müdahalelerde birçok kişi yaralanırken, birçok kişi de gözaltına alındı.



SARKİSYAN TOPLANTIYI TERK ETTİ

Dün Serj Sarkisyan ve muhalefeti 'şantaj' yapmakla suçlayan muhalefet lideri Nikol Paşinyan gösterileri durdurmak üzere bir araya geldi. Ancak gerginlik orada da devam etti. Sarkisyan, kameralar önünde görüşmeyi yarıda keserek odayı terk etti.

Anahtar Kelimeler:
ErmenistanPolisGösterici
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