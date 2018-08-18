banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
229.379
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6833
EURO
6.8881
Tanınmış doktor hayatını kaybetti
TANINMIŞ DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ
Özmerter: ''Hırsızlık''
ÖZMERTER: ''HIRSIZLIK''
Baba’nın iş yerinde uyustrucu
BABA'NIN İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU
Hükümette kriz mi?
HÜKÜMETTE KRİZ Mİ?
banner282

Polisten duygulandıran hareket

Bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Polisten duygulandıran hareket

Bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

18 Ağustos 2018 Cumartesi 18:59
Polisten duygulandıran hareket

Arjantin’de yeni doğum yapmış bir polis memurunun açlıktan ağlayan 8 aylık bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı.

Arjantin'de annesinden ayrı kalan ve açlıktan ağlayan 8 aylık bir bebeği gören yeni doğum yapmış Celeste Ayala isimli polis memuru, hastane çalışanlarının iş yoğunluğu sebebiyle bebekle ilgilenemediklerini fark etti. Bunun üzerine aç olan bebeği emzirmek istediğini söyleyerek, hastane çalışanlarından izin aldı. Daha sonra ise açlıktan ağlayan bebeği emzirerek karnını doyurdu.

polis1.jpg

Fotoğrafının başka bir memur arkadaşınca çekilip sosyal medyadan paylaşılması üzerine olay dünyanın pek çok farklı yerindeki insanları duygulandırdı. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşan memur arkadaşı ise “Hiç tereddüt etmedin, annesi gibi davrandın, hastane yönetimi gibi kirinden ve kötü kokusundan rahatsız olmadın. Bu her gün karşılaşılan bir davranış değil” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Polis memurunun yayınladığı gönderi 95 bin defa paylaşılırken, memurun kurumundan da destek ve tebrik mesajı geldiği öğrenildi. Öte yandan açıklanmayan bir sebepten dolayı annesinden adli kararla ayrılan söz konusu bebek ve ablasının iyi olduğu ve halalarına teslim edildiği açıklandı. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump Brunson'da neden ısrarcı?
Trump Brunson'da neden ısrarcı?
Yemen'deki çatışmalarda bir gazeteci hayatını kaybetti
Yemen'deki çatışmalarda bir gazeteci hayatını kaybetti
40 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya ABD'li aktörden Jim Carrey'den tepki
40 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya ABD'li aktörden Jim Carrey'den tepki
Trump’ın açıklamasının ardından o gazeteye bombalı saldırı tehdidi
Trump’ın açıklamasının ardından o gazeteye bombalı saldırı tehdidi
Iggy Azalea iltifatları topladı
Iggy Azalea iltifatları topladı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Afganistan'da uzlaşı çağrısı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Afganistan'da uzlaşı çağrısı
Fırsatçı İngilizler: “Altına hücum gibi”
Fırsatçı İngilizler: “Altına hücum gibi”
Endonezya'da Operasyonlarda 77 Şüpheli Öldürüldü!
Endonezya'da Operasyonlarda 77 Şüpheli Öldürüldü!
Kofi Annan Hayatını Kaybetti
Kofi Annan Hayatını Kaybetti
Kosta Rika'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem
Kosta Rika'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim