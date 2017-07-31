Polisler Mankeni Soyunmaya Zorladı!

Kolombiya’da Katherine Martinez isimli genç manken alkollü bir şekilde kavga ederken gözaltına alındı. Daha sonra bu halinden faydalanan polis memurları kadını mahkumlarının önünde soyunmaya zorladı.Kolombiya'da karakola getirilen kadının sarhoş olmasından da faydalanan polis memurları genç kadını erkek mahkumların önünde soyunmaya ve dans etmeye zorladı.Kavga ettiği sırada bileği burkulan kadın ayakta zor duruyordu. Ayağı yaralı olan kadına, polis memurları eğer soyunup dans ederse oturmasına izin vereceklerini ve ellerindeki kelepçeyi çıkaracaklarını söyledi.Genç kadının oturabilmesinin tek yolu soyunmaktı. Katherina Martinez polislerin zorlamasını kabul etti.Olayın ardından konuşan genç kadın ” Bütün polis memurları bana bir sandalye vermelerinin tek yolunun, elbiselerimi çıkarmam olduğunu söyledi. Ben de soyunmak zorunda kaldım.Mahkumların bana evet soyun soyun diye bağırdığını ve herkesin beni videoya kaydettiğini hatırlıyorum” diyor.“Bu utanç verici ve mide bulandırıcı bir şey. Yaralı ayağımla oturmak için soyunmak zorunda kaldı. Şu anda çok iyi yürüyemiyorum. Esasen duygusal olarak oldukça kötü etkilendim ” diye konuşan Katherina Martinez, durumla ilgili mahkemeye başvurmak üzere bir avukat tuttu.