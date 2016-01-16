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Polise Selfie Göndermişti...

Polise selfie gönderen firari zanlı yakalandı

Polise Selfie Göndermişti...

Polise selfie gönderen firari zanlı yakalandı

16 Ocak 2016 Cumartesi 09:01
Polise Selfie Göndermişti...
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 Polise Selfie Göndermişti...

ABD'de polis tarafından aranırken kullanılan fotoğrafı beğenmeyip kendi çektiği selfie fotoğrafını gönderen firari Florida'da yakalandı.

45 yaşındaki Donald Pugh hakkında Ohio eyaleti polis teşkilatı tarafından arama emri çıkarılmıştı.

Florida'da operasyonu yürüten Escambia polisinin Facebook hesabında Pugh'un gözaltındaki yeni fotoğrafıyla birlikte ''Bu fotoğrafı beğendin mi Donald Pugh?'' mesajı paylaşıldı.

Pugh hakkında çıkarılan kararda yer alan fotoğrafını beğenmediğini belirterek, Lima Polis Merkezi'ne Facebook üzerinden bir fotoğraf göndermiş ve "Bu daha iyi bir resim, diğeri berbat" demişti.

Escambia polisinin Facebook mesajında Lima polisi ile Pugh arasındaki yazışmadan bahsedilerek şöyle devam edildi:

''Bir ihbar üzerine harekete geçen Escambiya polisi Pugh'u Florida'nın Century kasabasında gözaltına aldı. Belki de, gönderdiği selfie tanınmasına yardımcı olmuştur. #thankyoufortheselfie (selfie için teşekkürler)"

Kundaklama, kamu ve devlet malına zarar verme gibi bir kaç dosyayla ilgili aranan Pugh hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılmıştı.


Son Güncelleme: 16.01.2016 09:04
Anahtar Kelimeler:
Polise Selfie Göndermişti...
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