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29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:16

Polis Uyuşturucu Yaktı, Şehir Kafayı Buldu

Polis Uyuşturucu Yaktı, Şehir Kafayı Buldu
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Endonezya'da polis, ele geçirdiği sentetik uyuşturucu maddeleri imha etmek için, kasabanın kırsal bölgesinde uyuşturucu maddeleri ateşe verdi. Rüzgar yüzünden kasabaya savrulan uyuşturucunun dumanları yüzünden kasabalılar ‘kafayı buldu.’

Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede aldığı sert önlemleriyle tanınıyor. Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesinin başkenti Medan’da,19 Temmuz günü polis, ele geçirdiği methamphetamine sentetik uyuşturucu maddeyi yakarak imha etmeye kalkınca ortaya çıkan duman tüm bölgeyi sarhoş etti.
Kütle yakıldıktan kısa bir süre sonra etkisini göstermeye başladı.
Önceden gaz maskesi takarak önlemini alan polis çevredekileri uyarmayı ihmal ettiği için yerli halkın pek çoğu neye uğradığı şaşırarak soluğu hastanede aldı.


 
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