Siirt'in Baykan ilçesinde polis otosuna roketli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.



Edinilen bilgiye göre, Baykan-Bitlis karayolunda yol güvenliğini sağlayan polis aracına, kent ormanı civarından roketli saldırı yapıldı. Polislerin ateşle karşılık vermesi üzerine kısa süreli bir çatışma yaşandı. Terörist grup, karanlıktan da faydalanarak kaçtı. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyona destek için Siirt il merkezinden de takviye ekipler gönderildi.



Şehrin kritik noktalarında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, emniyet güçleri alarm durumuna geçirildi.