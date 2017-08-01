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01 Ağustos 2017 Salı 16:41

Polis Köpeğini Isırdı!

Polis Köpeğini Isırdı!
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İletişim fakültelerinde akademisyenlerin sıklıkla söylediği, "Bir köpek adamı ısırırsa haber olmaz ama bir adamın köpeği ısırması haberdir" sözü gerçek oldu. İngiltere'de aranan bir suçlu, polis tarafından yakalandıktan sonra polis köpeğiyle mücadele ederken köpeğin kafasını ve kulağını ısırdı.

Manchester’da polis tarafından aranan bir adam önceki gün yakalandı. Fakat polisten kaçarak kurtulmaya çalışan adamı polis memuru Gareth Greaves’in Alman kurt köpeği Theo yakaladı. Theo, adamın elini ısırdıktan sonra bir süre saldırganı etkisiz hale getirdi.

Fakat buna rağmen adam mücadele etmeyi sürdürdü. Kısa sürede toparlanan saldırgan köpeğin önce kafasını daha sonra da kulağını ısırdı. Bu sırada duruma müdahale eden Greaves, saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardı.
İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sun, habere geniş yer verirken polis memuru, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.


 
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