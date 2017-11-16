Polis kontrolü şart

Dereboyu'ndaki boş bina, geceleri içki alemlerine ev sahipliği yapıyor.

Başkent Lefkoşa’nın merkezi konumundaki Dereboyu bölgesindeki Uluğ Bey Sokak’ta bulunan boş bir ev, gelene geçene ev sahipliği yapıyor.

Söz konusu evin içinde içki şişeleri, sigara paketleri ve naylon poşetlerin oluşturduğu çirkin bir manzara var.

Bölge sakinleri, bazı kişilerin gece geç vakitte bu eve girip çıktığını söyledi. Vatandaşlar bu durumdan oldukça rahatsız olduklarını dile getirerek, polisin bölgede denetim yapmasını istedi. Bölge sakinleri, “Bu ev uzun zamandan beridir boş. Kapısı penceresi açık. İsteyen elini kolunu sallaya sallaya giriyor. İçeride içki de içiyorlar. Biz bölgede huzurlu değiliz. Bu kişiler yüzünden tedirginiz. Kapı pencere açamıyoruz. Polisin bölgede denetim yapmasını istiyoruz” dedi.

Melin Dobran - Diyalog