Polis, Devriye Aracında Cinsel İçerikli...

ŞOK! Polis, devriye aracında cinsel içerikli film çekti



İrlanda’da bir polis memurunun devriye aracında üniformalı haliyle bir porno filmde rol aldığı ihbar edildi. Üstelik adam polis aracını kullandığı gibi mesai saatleri içinde böyle bir eyleme kalkışmıştı.Söz konusu filmin internet sitelerinde yayınlanmasıyla skandal ortaya çıktı. Durum polise ihbar edildi. Ancak adamın kimliği açıklanmadı.Filmdeki kadın birlikte olduğu kişinin bir oyuncu olmadığını gerçek bir polis memuru olduğunu söylüyor. Olayın ortaya çıkmasıyla kaldırılan görüntülerde polisin üniformasıyla olduğu belirtiliyor.Ayrıca görüntülerde başka kimsenin olmadığı filmin gece çekildiği ifade edildi.Söz konusu polis memuruyla ilgili yasal bir işlem henüz başlatılmadı.