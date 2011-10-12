Playstationlardan Hesap Bilgileri Çalındı.

Japon elektronik şirketi Sony, PlayStation Network ve diğer çevrimiçi hizmetlerindeki kullanıcı hesaplarına çok sayıda izinsiz giriş yapıldığını açıkladı.

Şirket, yaklaşık 93 bin kullanıcı hesabına ait bilgilerin çalındığını ve bu hesapların geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Sony, kimlik bilgileri ve şifreleri ele geçirilen müşterilerini elektronik posta göndererek bilgilendirdi ve şifrelerini değiştirme çağrısında bulundu.

Şirket, söz konusu hesaplardaki kredi kartı numaralarının risk altında bulunmadığını ve gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Sony, PlayStation oyun konsolu ile oyun sektöründe yüzde 86'lık bir pazar payına sahip.