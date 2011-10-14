Platformda sorunlar yaşanmaya başlandı

Platformun ilk sorunlarla karşılaşmaya başladığı; deniz dibinin 2 bin 200 metre altında olduğu açıklanan matkabın tuz tabakalarıyla karşılaştığı belirtildi.

Rumların “Afrodit” olarak isimlendirdiği parselde araştırma sondajları yürütmekte olan Noble Energy şirketine ait platformun ilk sorunlarla karşılaşmaya başladığı; deniz dibinin 2 bin 200 metre altında olduğu açıklanan matkabın tuz tabakalarıyla karşılaştığı haber verildi. Fileleftheros “’Homeros’ta İlk Sorunlar... Matkap Tuz Tabakalarıyla Karşılaşmaya Başladı, Yüksek Su Basıncıyla ‘Kabarcıklar’” başlıklı haberinde edindiği bilgilere dayanarak, sondaj çalışmalarının dünkü bölümünün sorunlu geçtiğini, karşılaşılan tabakaların sıklık ve yoğunluğu tespit edilene kadar prosedürün gecikeceğini yazdı.

İsrail’in Leviathan bölgesinde de sondaj yapan Noble ekibinin bu yeni şartlara yabancı olmadığına işaret eden gazete, matkap hidrokarbon yatağına yaklaştıkça, yatağın zirvesinin daha önce tahmin edilenden çok daha yüzeye yakın olduğunu gösteren işaretlerle karşılaşıldığına dikkat çekti. Gazeteye göre yataktaki doğalgazın büyüklüğünün tam olarak saptanması maksadıyla platformun özel sistemleri ile daha sık küçük sarsıntılar veriliyor bu nedenle sondaj çalışmaları artık farklı bir hızda devam ediyor.

Yukarıda anlatılan sorunların, doğalgaz kabarcıklarının takip ve analiz çalışmalarını da olumsuz etkilediği belirtilen haberde bu kabarcıkların varlığının; yatağın varlığına ilişkin güçlü bir gösterge olduğu ve matkap ilerledikçe mevcudiyetlerinin sürekli artmasının da yatağa yaklaşıldığının işareti olduğu kaydedildi. Gazeteye konuşan özel uzmanların, basınçlı su kabarcıkları olmasının, yatağın iyi muhafaza edilmiş ve buradaki basıncın da tatmin edici düzeyde olduğunu gösterdiği kanaatini ortaya koydular.

Gazete doğalgazın kalitesini ortaya koyacak olan yataktaki su seviyesinin soru işareti olmaya devam ettiğini, bunun ise prosedürün sonunda saptanacağını kaydetti.

AKKM’NİN GÖZÜ PLATFORMDA: Aynı gazete “AKKM’nin Gözü Platformda... Diğer Birimlere Denizdeki ve Havadaki Hareketler Hakkında Bilgi Veriyor” başlıklı haberinde Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (AKKM) Doğu Akdeniz’de artan Türk hareketliliğini izleyen bütün birimlere destek verdiğini yazdı. Gazeteye göre Merkez komutanı Konstantinos Fitiris merkezin arama-kurtarma görevi dışında; Rum yetkili birimlerine, havadaki ve denizdeki monitörlerine yansıyan hareketlerle ilgili bilgiler de verdiklerini söyledi.

“Gerek askeri gemilerin gerek uçakların hareketlerini izleyen yetkili birimlerin kapsamlı görüntüsüne yardımcı olabiliriz” diyen Fitiris araştırma sondajlarına başlanmasının hemen ardından bölgede artan bir hareketlilik olduğunu ancak bu hareketliliğin; gerek kendilerinin, gerek Rum gemi veya uçaklarının faaliyetlerini etkileyecek ölçüde olmadığını söyledi. “AKKM”nin Larnaka’daki merkezinde bulunan yeni modern teçhizatını da tanıtan Fitiris “Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde veya geniş sorumluluk bölgesindeki herhangi bir platform ve/veya yapay adacıklarda meydana gelebilecek her türlü kazayı göğüslemeye hazırdır” ifadesini kullandı.

Gazete bu amaçla Noble’ın sondaj platformunda doğabilecek olağanüstü hal (kaza) yönetme planı oluşturulduğunu, AKKM temsilcilerinin; gerekmesi halinde arama-kurtarma operasyonu yapabilmek maksadıyla, sondajların başlamasının hemen ardından platforma giderek keşif yaptığını hatırlattı. Gazete “AKKM”nin geçtiğimiz gün Larnaka’daki merkezini basına açtığını, yeni tesisin rahat ve personelin arama-kurtarma operasyonlarını daha iyi koordine etmesine imkân tanıyan modern bir tesis olduğunu yazdı.

Haberini fotoğrafla da destekleyen gazete yeni merkez tesisinde “Kıbrıs bölgesinde veya bölgenin” yakınından geçen uçar ve yüzer imkânların izlendiği bir harekât salonu oluşturulduğunu kaydetti ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin arama-kurtarma bölgesi (Cyprus SRR) 173 kilometrekare yani yaklaşık; Kıbrıs yüzölçümünün 20 katıdır” ifadesine yer verdi.