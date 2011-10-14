PKK’yı temizlemezseniz biz girer temizleriz

Erdoğan mesajında, “PKK’yı temizlemeye mecbursunuz. Temizlemezseniz biz temizleriz. O zaman hayıflanmayın” dedi.

Erdoğan, dün Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde Zebari’yi kabul etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da da hazır bulunduğu görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Terör konulu

görüşmede Irak topraklarında konuşlanmış PKK militanlarının faaliyetleri gündeme geldi. Erdoğan, Zebari’nin Türkiye’nin Kuzey Irak’ta sürdürdüğü operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesine

sert yanıt verdi. Türkiye’nin Irak topraklarından gelecek tehditlere tahammülünün kalmadığını belirten Erdoğan, Irak’ın kendi topraklarını kontrolünde tutmaya mecbur olduğunu söyledi. Erdoğan,

mevkidaşına iletilmek üzere Zebari’ye şu mesajı verdi: “Bu topraklar sizin topraklarınız. Kontrolü siz sağlamalısınız. Bu topraklarda temizlik yapmaya mecbursunuz. Eğer siz temizlemezseniz biz

temizleriz. Biz temizlediğimiz zaman da hayıflanmayın, üzülmeyin, zorlanmayın. Bu konuda gereğini yapın ve Kuzey Irak’ta PKK’yı bitirin. Biz bitirmek için sonuna kadar kararlıyız.”