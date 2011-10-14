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'PKK'yı tek başına bitiremeyiz'

Irak sınırında, İran ve Türkiye’nin PKK ve PJAK’a yönelik operasyonları devam ederken,

'PKK'yı tek başına bitiremeyiz'

Irak sınırında, İran ve Türkiye’nin PKK ve PJAK’a yönelik operasyonları devam ederken,

14 Ekim 2011 Cuma 17:02
'PKK'yı tek başına bitiremeyiz'
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Irak sınırında, İran ve Türkiye’nin PKK ve PJAK’a yönelik operasyonları devam ederken, Irak yönetimi, terörle mücadelede alacağı tutum konusunda bölündü.

İlişkili fotoğrafları göster ntvmsnbc Güncelleme: 13:15 TSİ 14 Ekim. 2011 Cuma Irak Başbakanı Nuri el Maliki geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "PKK'yı biz bitiririz" demişti.

El Maliki'nin bu sözlerinin üzerinden bir hafta geçmeden, Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık el Haşimi'den farklı bir açıklama geldi. El Haşimi, Irak ordusu ve Kürt peşmergelerin, PKK'yı tek başına bitirmesinin mümkün olmadığını söyledi. Haşimi, "Askeri çözüm tek başına yeterli değildir.

Bir sürü çözüm gerekir. Tüm taraflara sorumluluk düşüyor. Bu konuda Irak'a da büyük sorumluluk düşüyor. Irak ve Kürt bölgesi ne yapması gerektiğini iyi biliyor" dedi.

'TÜRKİYE'YE DE İŞ DÜŞÜYOR' El Haşimi, Türkiye ve diğer tarafların da bu soruna kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

PKK ve PJAK’la mücadelede Irak’ın aktif bir rol oynaması gerektiğini savunan Başbakan Nuri el Maliki, Türkiye ve İran’ın sınırda gerçekleştirdiği operasyonları Irak’ın içişlerine müdahale olarak değerlendirmişti.

Son Güncelleme: 14.10.2011 17:02
Anahtar Kelimeler:
PKKTürkiyeIranPjakOperasyonIrak
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