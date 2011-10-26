PKK'ya karşı planlanan o barajlardan ikisi tamam...

TÜRKİYE’nin Irak sınırında Şırnak’tan Hakkari’ye kadar olan kesimde Devlet su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapımına başlanan ve PKK’lı teröristlerin sızmasını büyük ölçüde engelleyecek olan 11 barajdan 2’si tamamlandı.

Şırnak sınırları içinde kalan ’Şırnak’ ve Silopi’ barajlarında yıl sonuna kadar su tututacak. Bu barajların su tutmasıyla PKK’lı teröristlerin Haftanin Kampı’ndan Türkiye’ye sızması engellenecek. Hezil başta olmak üzere bölgedeki irili ufaklı çaylar üzerinde yapılan diğer 9 barajın inşasının da bir yıl içinde tamamlanması hedeflenirken, böylece sınır kesiminde PKK’lıların kullandığı çok sayıda sığınak ve mağara da su altında kalacak. Hakkari- Şırnak arasında Irak sınırına sıfır noktada DSİ tarafından ihalesi 2008 yılında yapılan ve PKK’lıların yurtiçine sızmalarını önlemede büyük rolü olacak 11 barajdan tamamlanan ’Şırnak’ ve ’Silopi’ barajlarında yıl sonuna kadar su tutulmaya başlanacak. Irak ile İran sınır kesimlerinde enerji depolama amacıyla hazırlanan proje kapsamında ve ’PKK’ya güvenlik barajı’ olarak adlandırılan barajlardan Şırnak’ta 5, Hakkari sınırında da 4’ünün yapımı ise sürüyor. Bu barajların da bir yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

BDP’LİLER KARŞI ÇIKMIŞTI Yıl sonuna kadar su tutulmaya başlanacak olan ’Şırnak’ ve ’Silopi’ barajları PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarının bulunduğu Sinaht ve Haftanin vadilerinin paralelinde sınıra sıfır noktada yer alıyor. Siyahkaya Karakolu’nun hemen altında su bendi yapılan ve bu nedenle PKK’lıların eylem yapamadığı ’Silopi’ ve ’Şırnak’ barajından su tutulmaya başlanmasıyla birlikte Haftanin, Sinaht ve Kejan vadilerinden PKK’lıların artık Türkiye’ye sızamayacağı bildirildi. Barajların yapımına başlandığı dönemde bazı BDP’li miletvekileri, barajların Türkiye ve Kuzey Irak’taki Kürtler arasında yeni bir sınır oluşturacağı, bölgede yaşayan vatandaşları göçe zorlayacağı iddialarıyla karşı çıkmıştı. PKK’lıların sığınak olarak kullandığı yüzlerce mağarayı, Kuzey Irak’tan geçiş noktalarını ve barındıkları yerleri sular altında bırakacak olan barajların, örgütün Türkiye’deki yandaşlarından lojistik destek sağlamasını da engelleyeceği vurgulandı.

YENİ YOLLAR İNŞA EDİLDİ DSİ’nin barajlarla ilgili hazırladığı ayrıntılı haritaya göre Uludere İlçesi kesimindeki bölgede sular altında kalacak yolların yerine, daha iç kesimlerde yeni yolların yapımı sürüyor. İnceler Bölgesi’nde başlayan yaklaşık 45 kilometrelik yol, Işıkveren ve Taşdelen köylerini geçerek, Ortasu Köyü’nde son buluyor. Uludere’nin Irak sınırına yakın olan Işıkveren ve Taşdelen bölgelerinin hemen altındaki Kavşaktepe Barajı’nda 1.9 kilometre, Ortabağ Köyü yakınındaki Musatepe Barajı’nda 1.5, Gülyazı ve Ortasu bölgesinde bulunan Çetintepe Barajı’nda 2 kilometre güvenlik yolu, Şırnak Barajı’nda ise 3 kilometrelik bend yolu İl Özel İdare Müdürlüğü’nce inşa ediliyor.

MAĞARALAR VE DERİN VADİLER SUYLA DOLACAK Şırnak’ın Uludere İlçesi’nden Hakkari’nin Çukurca İlçesi’ne kadar uzanarak sınırı oluşturan Aynatepe, Gürbül Dağı, Bezenik Dağı ile Düğün Dağı’nın derin vadileri, stratejik noktaları ve PKK’nın barınma yeri olarak kullandığı yüzlerce mağara baraj göllerinin sularıyla dolacak. PKK’nın Irak sınırına yakın yerleşim birimlerinden sağladığı lojistik destek de büyük oranda kesilecek.

PKK’LILAR VE KAÇAKÇILAR ARTIK RAHAT HAREKET EDEMEYECEK Sınırı oluşturan dağların Kuzey Irak tarafında PKK’nın lojistik destek, eğitim ve eylem yapmak için sızmalarda kullandığı irili ufaklı birçok kamp yer alıyor. Zaho’nun üst kesimindeki Haftanin’in yanı sıra, Türkiye sınırına 7 kilometre uzakılıkta bulunan Kejan, Nazdur, Hakkari’nin Çukurca İlçesi karşısındaki Metine ve Zap, Şemdinli’nin karşısındaki Avaşin- Basyan, Hakurk ve Kelareş kesimlerinde bölücü örgütün kampları bulunuyor. PKK’nın özellikle Şırnak tarafından Türkiye’ye sızma girişimleri, barajlar nedeniyle engellenecek. PKK’lıların yanı sıra, Kuzey Irak’tan kaçak sigara, gıda ve elektronik aletler getiren kaçakçıların girişleri de barajlar sayesinde engellenmiş olacak.

IRAK KÜRTLERİ: BARAJLAR DERELERİMİZİ KURUTTU Türkiye- Kuzey Irak sınırını oluşturan Hezil Çayı üzerindeki Silopi Barajı’nın su bendi, Kuzey Irak’ın Deştateks kesiminde oturan köylüler tarafından da rahatlıkla görülüyor. Siyahkaya Karakolu’nun tam altında yer alan Silopi Barajı’nda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte Hezil Çayı’nın suyunun azaldığını söyleyen Kuzey Irakli köylülerden Ali Şengali, "Su tutulma işlemi tamamen bittiğinde Türkiye tarafındaki vadi suyla dolacak. Hezil Çayı’nda daha önce balık avlıyorduk ama barajda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte artık bunu yapamıyoruz" dedi. Haftanin Vadisi’nde meyve bahçeleri bulunan 75 yaşındaki Rızgar Ali ise, "Yıllardır bu bölgede benim gibi onlarca aile meyve yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlıyor. Bu barajlarda su tutulmaya başlanırsa, Türkiye tarafından gelen dere yatakları kuruyacak ve bizim meyve bahçeleri de bundan darbe alacak" dedi. SINIRDAKİ BARAJLAR Uludere’nin Hezil ve Ortasu çayları üzerinde inşaatı süren barajlar Silopi, Şırnak, Uludere, Ballı, Kavşaktepe, Musatepe ve Çetintepe adlarını taşıyacak. Güzeldere Çayı üzerinde Gölgeliyamaç ve Çocuktepe, Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Bembo Çayı üzerinde de Beyyurdu ve Aslandağ barajları inşa ediliyor.