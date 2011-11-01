PKK'ya 8 tonluk darbe



Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinden sonra ilk defa jandarma özel harekât timleri ve özel harekât polisleri PKK'ya yönelik hava destekli ortak operasyon düzenledi. PKK'nın gelirinden yüksek miktarda pay aldığı belirlenen piyasa değeri 28 milyon lira olan 4 ton toz esrar ve 4 ton kubar esrar olmak üzere 8 ton 150 kilo ele geçirildi. Lice ve Hazro kırsalında PKK'lıların termal kameraya takılması üzerine, geçtiğimiz aylarda öğretmen ve askerlerin kaçırıldığı bölgeye düzenlenen ortak operasyonda, PKK'lılar gece karanlığı faydalanarak ormanlık bölgede izlerini kaybettirdi.

ÖĞRETMEN VE ASKERLERİN KAÇIRILDIĞI BÖLGEYE OPERASYON

Lice ile Hazro ilçesi arasındaki kırsal alandaki Bağlan, Ortaç ve Yalaz köylerinde heron, uydu ve termal kameralarda bir grup PKK'lının tespit edilmesi üzerine 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece operasyon için düğmeye basıldı. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak'ın koordinesinde 1500'e yakın polis ve asker katıldı. Skorsky ve Kobra tipi helikopterlerin desteği ile yapılan operasyonda terör örgütü mensupları karanlıktan faydalanarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdi. Gün ışığında yapılan arazi taramasında ise tonlarca uyuşturucu bulundu. Jandarma narkotik köpekleri 36 ayrı noktada uyuşturucu kokusu aldı.



28 MİLYON TL DEĞERİNDE

Örgüt mensuplarının saklanabileceği mağara ve sığınakları arayan güvenlik güçleri tarlalarda toprağa bidonlarla gömülü 4 ton 20 kilo toz esrar, 4 ton 130 kilo kubar esrar ele geçirdi. Piyasa değerinin 28 milyon TL olduğu tahmin edilen uyuşturuculardan PKK'nın 'vergi' altında pay aldığına dikkat çeken Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, elde edilen finansla terör örgütünün silah ve bomba aldığını vurgu yaptı.



"VATANDAŞLARI KAN EMEN KENELERDEN KURTARMA OPERASYONU!"

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Mustafa Erdem ve Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam ile basın toplantısı düzenleyen Vali Mustafa Toprak, operasyonda ilklerin yaşandığını ifade ederek, "Bakanlığın genelgesinden sonra ilk kez polis ve asker birlikte operasyon yapmıştır. Bu operasyonda ele geçirilen 8 ton 150 kilo uyuşturucu miktarı tarihte bir ilktir. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı 44 ton kubar esrar maddesine eşdeğerdir. Yakalanan uyuşturucu miktarı kadar zayiat vermemek ise büyük ikinci büyük başarıdır. Biz bu operasyona 'vatandaşları kan emen kenelerden kurtarma' ismini verdik" dedi.



ÖRGÜTÜN FİNANS KAYNAKLARINI KURUTACAĞIZ

Uyuşturucunun ele geçirilmiş olduğu bölgenin dağlık ve ormanlık olmasından ötürü teröristlerin kullandığı bölgeler olduğuna dikkat çeken Vali Toprak, "Güvenlik güçlerimize bombalı tuzak düzenleyen, Bitlis, Siirt, Batman ve Bingöl'de sivil vatandaşlarımızı hedef alan terör örgütü mensuplarına yönelik askeri operasyonlar aralıksız sürüyor. Örgütü ayakta tutan silah ve uyuşturucu gelirine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Hani, Lice ve Kocaköy bölgesindeki mermer ocaklarında vergi adı altında haraç alan PKK'lılar, yüksek dağlık alanda ekilen uyuşturucudan yüksek miktarda pay almaktadır. Bu operasyonlarla hem işletmecilerin güvenliğini hem de örgütün uyuşturucudan elde etmiş olduğu finansman kaynaklarını kurutacağız" diye konuştu.