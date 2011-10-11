PKK'nın efsane kampı yok edildi!

Bugüne kadar operasyon yapılmayan kampta tripleks mağaralar dahil örgütün bütün lojistiği yok edildi. Jandarma Özel Harekat ve Emniyet Özel Harekat'ın ortaklaşa yaptığı en büyük operasyonda, onlarca terörist paniğe kapılıp dağılırken, bölge ablukaya alındı.



TRİPLEKS MAĞARALAR, SORGU ODALARI...

Hakkari merkez ve ilçeleri üzerinde oluşturulan baskının merkezinde yeralan kamp, örgüt için dokunulmazlığı temsil ediyordu. 4 gün süren ana operasyonda terör örgütünün kampına ait bütün yapılanma yok edildi. Bunlar arasında üç katlı tripleks mağara, yer altı barınakları, sorgu odaları, hücreler, tıbbi malzeme ve yüzlerce kilo gıda maddesi bulunuyor. Operasyon sonrası panik halde dağılan örgüt mensuplarının bıraktığı mühimmata da el konuldu. Taşınamayacak durumda olan mühimmat uzman ekip tarafından imha edildi.



KULLANIMAYAN SİLAHLARDAN YARARLANILDI

Helikopter destekli operasyonda özel harekat birlikleri yıllardır depolarda bekletilen ama kullanılmayan yeni nesil silah ve mühimmatla donatıldı. Kamptan panik halde dağılan terör örgütü üyelerinin geçiş güzergahlarını tutma görevi Kayseri Dağ Komando Tugayı'na verildi. Star'ın haberine göre, heron belirlemelerinde 200 civarında olduğu belirlenen dağılan teröristler için hava destekli saldırı devam ediyor.



SANDIĞA GİDENLER BURADA YARGILANDI

Kavaklı Kampı, PKK'nın üst yapılanması KCK'nın bölge üzerinde kurduğu baskının kalesiydi. Vergi adı altında KCK için toplanan haraçları vermeyenlerin yargılandığı yer burasıydı. Örgütün silahlı eğitim dışında infaz, sorgu ve ceza kesme için kullandığı kamp, bölge halkı için kabus gibiydi. Referandumda sandık başına gittiği belirlenen çok sayıda kişi burada yargılandı. Çocukları taşlı gösterilere katılmamaya ikna etmesiyle tanınan Hakkari Hacı Sait Camii İmamı Aziz Tan'ın infaz emri de Kavaklı Kampı'nda kurulan sözde mahkemede alındı.