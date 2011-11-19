Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

PKK'nın büyük sırrı deşifre olunca...

Paniğe kapılan terör örgütü alelacele bir açıklama yaptı; bir de mektup gönderdi...

PKK'nın büyük sırrı deşifre olunca...

Paniğe kapılan terör örgütü alelacele bir açıklama yaptı; bir de mektup gönderdi...

19 Kasım 2011 Cumartesi 11:37
PKK'nın büyük sırrı deşifre olunca...
banner238

Beş kadın teröristi öldürerek 'zehirlendiler' açıklaması yapan PKK, kadınların ailelerine mektup gönderip "Cenazeleri otopsi raporuyla göndereceğiz" dedi.

PKK'nın Kandil'dekiterörkamplarında bulunan Hazine Şeker (31), Miyaser Marangoz (27), Leyla Gündoğdu (27), Leyla İkincisoy (18) ve Şilan Uğur (19) isimli 5 kadın terörist geçen yıl örgütten kaçmak isterken yakalandı.

Kadın teröristler, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra örgütün konsey üyesi olan "Averaş" kod adlı Mustafa Karasu'nun sorumlu olduğu Zergele Kampı'nda öldürüldü.

PANİKLE AÇIKLAMA Ölümlerden aileler dahil kimseye söz edilmedi. Bu arada başka bir kadın terörist birkaç gün önce örgütten kaçıp, öldürülen kadın teröristlerin aileleriyle irtibata geçince paniğe kapılan terör örgütü alelacele bir açıklama yaptı. Ölümlerden bir yıl sonra, "Geçen yıl jeneratörden zehirlendiler" açıklamasıyla ölümlerin gizlenmesine çalışıldı.

Tüm bu girişimlere rağmen toplu ölümün kamuoyuna yansıması üzerine, öldürülen 5 kadın teröristin Şanlıurfa, Mardin,Diyarbakırve İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan ailelerine, örgütün kadın yapılanmasının başındaki Zozan Çewlik imzalı birer mektup gönderildiği ortaya çıktı.

Geçen ay gönderilen mektuplarda, "Yoldaşlarımız kampta uyurken jeneratörden çıkan egzoz gazı nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Cenazeler elimizdedir. Uygun zamanda otopsi raporuyla size teslim edilecektir. Yoldaşlarımız kalbimizde yaşamaya devam edecektir. Anılarını yaşatacağız" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Son Güncelleme: 19.11.2011 11:37
Anahtar Kelimeler:
PKKTERÖRMardinİsveçKandilTerör örgütüŞanlıurfaEgzoz GazıSabah Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim