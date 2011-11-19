PKK'nın büyük sırrı deşifre olunca...

Beş kadın teröristi öldürerek 'zehirlendiler' açıklaması yapan PKK, kadınların ailelerine mektup gönderip "Cenazeleri otopsi raporuyla göndereceğiz" dedi.

PKK'nın Kandil'dekiterörkamplarında bulunan Hazine Şeker (31), Miyaser Marangoz (27), Leyla Gündoğdu (27), Leyla İkincisoy (18) ve Şilan Uğur (19) isimli 5 kadın terörist geçen yıl örgütten kaçmak isterken yakalandı.

Kadın teröristler, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra örgütün konsey üyesi olan "Averaş" kod adlı Mustafa Karasu'nun sorumlu olduğu Zergele Kampı'nda öldürüldü.

PANİKLE AÇIKLAMA Ölümlerden aileler dahil kimseye söz edilmedi. Bu arada başka bir kadın terörist birkaç gün önce örgütten kaçıp, öldürülen kadın teröristlerin aileleriyle irtibata geçince paniğe kapılan terör örgütü alelacele bir açıklama yaptı. Ölümlerden bir yıl sonra, "Geçen yıl jeneratörden zehirlendiler" açıklamasıyla ölümlerin gizlenmesine çalışıldı.

Tüm bu girişimlere rağmen toplu ölümün kamuoyuna yansıması üzerine, öldürülen 5 kadın teröristin Şanlıurfa, Mardin,Diyarbakırve İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan ailelerine, örgütün kadın yapılanmasının başındaki Zozan Çewlik imzalı birer mektup gönderildiği ortaya çıktı.

Geçen ay gönderilen mektuplarda, "Yoldaşlarımız kampta uyurken jeneratörden çıkan egzoz gazı nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Cenazeler elimizdedir. Uygun zamanda otopsi raporuyla size teslim edilecektir. Yoldaşlarımız kalbimizde yaşamaya devam edecektir. Anılarını yaşatacağız" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.