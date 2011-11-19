PKK'nın Amanos örgütlenmesine darbe

PKK'nın Amanos Dağlarındaki örgütlenmesine büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda dördü silahlı 8 PKK'lı sağ olarak yakalandı.

PKK'lılar böyle yakalandı Amanos Dağları'ndaki operasyonda 8 PKK'lının yakalandığı operasyon anı. PKK'ya darbe Amanos Dağları'ndaki operasyonda 4'ü silahlı 8 PKK'lı yakalandı. AA Güncelleme: 18:27 TSİ 18 Kasım. 2011 Cuma ANKARA - İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerince 12 Kasım'da başlatılan operasyonlar sonucu toplam 8 terörü örgütü militanının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince bölücü terör örgütünün (PKK/KCK-KONGRA-GEL) Amanoslar bölgesinde silahlı faaliyet gösteren militanlarına yönelik, uzun süreli istihbari çalışmalara bağlı olarak, 12 Kasım 2011 tarihinde başlatılan operasyonlar sonucunda 4'ü örgüt içerisinde silahlı olarak, 4'ü ise milis olarak faaliyet yürüten toplam 8 terör örgütü militanı silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik destekleriyle, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, bir araç içerisinde kamufle amaçlı olarak ev eşyaları arasında saklanan, örgüt içinde milis olarak faaliyet yürüten ''1981 Batman doğumlu Mehmet Şah Çetinkaya, 1983 Şırnak doğumlu Musa Ataman, 1989 Şırnak doğumlu Mehmet Ataman, 1969 Diyarbakır doğumlu Hamdusena Sayan'' isimli kişiler ile bölücü terör örgütü içerisinde kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten ''1983 Bartın doğumlu Barış Kızılçay (2005 katılımlı), 1972 Şanlıurfa doğumlu Kenan Yıldızbakan (1999 katılımlı), 1985 Diyarbakır doğumlu Bayram Daimi (2003 katılımlı), 1982 Diyarbakır doğumlu Cengiz Nergiz (2003 katılımlı)'' isimli terör örgütü militanları gözaltına alındı.

Örgüt militanlarının üzerlerinde ve yakalandıkları araçlarda yapılan aramada; 1 M-16 otomatik silah, bu silaha ait 5 şarjör, 3 kaleşnikof otomatik silah, bu silahlara ait 15 şarjör, 1 Glock marka tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör, 8 el bombası, 2 el telsizi, 1 seyyar (sırt) telsiz, 1 gece görüş dürbünü, 1 normal dürbün, 1 GPRS cihazı, çeşitli çap ve markalarda çok sayıda mermi, bol miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Örgüt militanlarının yer göstermeleri neticesinde, değişik bölgelerde, kırsal alanda toprağa gömülü vaziyette ve sığınaklarda yapılan aramalarda 1 M-16 otomatik silah, bu silaha ait 7 şarjör, 1 Baretta marka tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör, 1,5 kg A4 plastik patlayıcı, 10 el bombası, çok sayıda hazırlanmış elektronik bomba düzenekleri, 37 elektrikli fünye, 9 elektrikli kapsül, 1 dürbün, 20 kilogram amonyum nitrat, 1 el telsizi, kırsal alanda kullanmak üzere çok miktarda yaşam malzemeleri (tahmini 180 kg), bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Örgüt militanlarının yapılan sorgulamaları ve alınan ifadelerinden, aralarında 2009 Temmuz ayında Hatay ili Dörtyol ilçesinde 2 askerin şehit edilmesi, 30 Mayıs 2010 günü Hatay/İskenderun 7. Deniz Hava Savunma Taburu Komutanlığına bağlı askeri araca yapılan saldırı sonucu 7 askerin şehit edilmesi eylemi, 2010 Temmuz ayında Hatay ili Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesi, 2011 yılında Antalya İli Konyaaltı ilçesi Hisar Çandır köyü mevkiinde 2 sivil jandarma görevlisine silahlı saldırı sonrası bir uzman çavuş ile bir astsubayının yaralanmasının bulunduğu 15 eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Açıklamaya göre, gerçekleştirilen bu operasyonlar neticesinde, terör örgütünün sözde Akdeniz açılım grubu silahlarıyla birlikte yakalanarak alandaki sığınaklara gömdükleri çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi. Yakalanan grup içerisindeki örgüt militanlarının, Amanoslar kırsalında geçmiş dönemlerde gerçekleştirdikleri 15 eylem aydınlatılırken, terör örgütünün Akdeniz açılımı hedefleri ise boşa çıkartılarak örgüte maddi ve manevi yönden darbe vuruldu.

Ayrıca örgüt militanlarının eylem amaçlı olarak değişik illerde bulunan bazı kamu kurumları ile askeri ve polis tesislerine yönelik olarak istihbarat, keşif, değerlendirme faaliyetlerinde de bulundukları yapılan tahkikat neticesinde ortaya çıktı. Açıklamada, ele geçirilen silahlar ve patlayıcılar üzerinde kriminal incelemelerin devam ettiği, 16 Kasım'da adli makamlara sevk edilen 8 terör örgütü mensubunun tutuklandığı kaydedildi.