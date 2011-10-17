PKK'lının cenazesinde olaylar çıktı!

Hakkari ile Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi sınırlarında bulunan Kato Dağı'nda güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonlarda ölen PKK'lı Zozan Tolhildan kod adlı Rabia Kaya'nın toprağa verilmesi sonrası olaylar çıktı.

Kato Dağı'nda güvenlik güçlerince bir hafta boyunca 5 bin askerle hava destekli sürdürülen operasyonlarda öldürüldüğü belirlenen "Zozan Tolhildan" kod adlı PKK'lı Rabia Kaya'nın cenazesi otopsi için 2 gün önce Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından PKK'lı Kaya'nın cenazesi bugün Hakkari'ye gönderildi. Devlet Hastanesi morgunda bekletilen cenaze öğlen saatlerinde alınarak Biçer Mahalesi Tekser Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BDP'li görevliler, kalabalığın Emniyet önünde geçişi sırasında adeta etten duvar ördü. Cenazenin mezarlığın girişine ulaşmasıyla birlikte bir grup kadın, cenazeyi omuzlarında taşıyarak mezarlığa kadar getirdi. Cenazenin götürülüşü sırasında sık sık PKK ve Öcalan lehine sloganlar atıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze sonrası Keklikpanar, Dağgöl, Gazi ve Katramas mahallalerinde yola barikat kurup slogan atan gösterici gruplara polis gaz bombası ve tazyikli su kullanarak müdahale etti. Bu arada Keklikpınar mahalesinde evlerine gaz bombası düşen 2 kadın, polis akrebinin yanına gelerek polislere tepki gösterdi. Hükümeti ahmaklıkla suçladı Cenaze töreninde konuşan BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, partililere yönelik baskı ve şiddet poitikalarını yürüten hükümeti ahmaklıkla suçladı.

Canan, "Hepiniz görüyorsunuz bugün canımızdan bir parçayı toprağa verdik.30 yıldır süren bir savaş ve sonunda bir kez daha bir evladımızı toprağa veriyoruz. Elbette Hakkari halkı, Kürt halkı acılıdır. Basın mensuplarının bir konuda yapmanız gereken bir şeyi hatırlatmak isterim. Bu canaze için şunu bilin ki Hakkari halkının 300 bine yakın nüfusu aynı üzüntüyü taşımaktadır. Bunu basına taşıyabilirsiniz" dedi. Canan sözlerine, "Hakkari Milletvekili olarak bu bilgiyi beni kaynak olarak gösterip yazabilirsiniz. Teknik nedenlerle belki bugün 300 bin insan burda yok. Ama buraya gelmeyen dahi tüm halkımız kendi evlatına sahip çakmıştır. 30 yıldır terör diyerek meseleyi çözemedik. Askeri operasyon diyerek çözemedik. Tutuklamalar, kelepçeler diyerek çözemedik.30 yıldır denenen yolların denenmesine ihtiyaç yoktur.

Eğer bu yollar tekrar deneniyorsa bunun adı ahmaklıktır. Bugün AKP yöneticilerinin, Başbakan'ın seçtiği yol açık söylüyorum ahmaklıktır. Çünkü bu yol geçmişte denenmiştir. Burdan bir sonuç çıkmayacaktır" diye devam etti. "Evlatlarımız terörist değil" Toprağa verilen evlatların terörist olmadığını da belirten Canan, "Türkiye'nin buna gerçek teşhisi koyması lazım. Toprağa verdiğimiz her parça bu halkın bir parçasıdır. Buna ançak bu şekilde barışa, çüzüme ulaşabilir Türkiye. Bu gerçeği görmek durumundadır. Nasıl Kürt gerçeği, Kürt realitesi var ise bugün toprağa verdiğimiz bu evladımızın arkasında tüm Hakkari halkı var ise devlet PKK realitesini de tanımak zorundadır.

PKK bir realitedir ve bunun arkasında Kürt halkı vardır. Bu gerçeği Türkiye bir an evvel görmeli ve halen uzattığımız barış elimiz dikkate alınmalıdır" şeklinde konuştu. Canan sözlerine şöyle devam etti: "Başbakan sürekli dini istismar etmektedir. Halkımızın bunu iyi bilmesi gerekir. Bizlere yönelik zerdüştlükten bahsetmesi bizi adeta Müslüman dışı olarak göstermektedir. Şunu herkes bilsin bütün Türkiye bilsin. Gerçek Müslüman Kürt topluluğudur. Mezopotamya topraklarında ve Ortadoğu'da Kürtler Müslüman iken sonradan Tayyip Erdoğan ve benzerleri devşirme Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Asıl müslümanlığı bizden öğrendiler, Kürtlerden öğrendiler.

Sayın Öcalan üzerindeki tecride son verilmeli. Barışa giden yol İmralı'dan geçiyor" dedi. Cenazenin toprağa verilmesinden sonra Hakkari'nin çeşitli mahallelerinde olaylar çıktı. Polis göstericileri dağıtmlak için gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanırken, göstericiler de taş atarak karşılık verdi. Olaylar sokak aralarında bir süre devam etti. Kepenklerin kapalı olduğu kentte, cenazenin toprağa verilmesinden sonra ise işyerleri açıldı.