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PKK'lılara Tekme Tokat

Şırnak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen PKK'lılar halkın sabrını taşırdı.

PKK'lılara Tekme Tokat

Şırnak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen PKK'lılar halkın sabrını taşırdı.

06 Kasım 2011 Pazar 23:09
PKK'lılara Tekme Tokat
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Ellerine sopa ve süpürge alan vatandaşlar bölücülere meydan dayağı attı. PKK’lıları polis kurtardı. Geçtiğimiz hafta Şırnak’ta PKK’ya yönelik operasyonları protesto eden grubu esnaf dövmüştü. Bu kez de kimlik kontrolü yapmak isteyen PKK yandaşlarına halk sert tepki göstererek, ellerindeki sopa ve süpürgelerle meydan dayağı attı. Yapılan askeri operasyonlarda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK’ya Şırnak halkı, “ikinci” kez şamar indirdi. Şehir merkezinde “kimlik” kontrolü yaparak kentte olay çıkarmak isteyen gruba,mahalle halkı müdahale etti. Çevreye molotof kokteyli ve havai fişek atarak şehri karıştırmayı amaçlayan PKK yandaşları, ellerine sopa, süpürge alan vatandaşlarca dövüldü. ESNAF DAYAK ATMIŞTI

Şırnak’taki Ömer Kabaklı Meydanı, 28 Ekim cuma günü teröre karşı bölge halkının ilk kez tepkisine sahne olmuştu. TSK’nınHakkâri-Çukurca’da yürüttüğü operasyonları protesto etmek isteyen 25- 30 kişilik grup, ellerindeki taş ve molotoflarla yürüyüşe geçmişti. Terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüyen gruba polisten önce, esnafa müdahale etmişti. Yollarını kestikleri terör örgütü yandaşlarını “Şırnak’ta huzuru bozmayın, yeter artık. Evinize gidin, başınızı belaya sokmayın. Oyuna gelmeyin” tepkisini gösterip uyarmıştı. Eylemcilerin, “Siz karışmayın, başınız belaya girer, alandan ayrılın” tehdidinde bulunduğu esnaf ise kendilerine saldırmaya kalkan grubu tekme tokat dövmüştü. Dayak yiyen eylemciler tehditler savurarak dağılmıştı. Esnafların bu davranışı yıllardır terör ve sokak gösterilerinden bıkıp usanan Şırnak halkına örnek oldu. Geçtiğimiz cuma günü KCK operasyonlarını bahane ederek ara sokaklarda toplanan 15-18 yaşlarındaki yaklaşık 40 gösterici, şehirde olay çıkarmak istedi. Ellerindeki havai fişek ve molotofları sağa sola atmaya başlayan eylemciler bazı sokakların girişini kapattı.

“PKK’YA BURADA GEÇİT YOK”

Evlerine gitmek için sokaktan geçen vatandaşlara kimlik kontrolü yapmaya kalkışan gruba mahallelinin tepkisi sert oldu. Yaklaşık 20 kişiden oluşan kadınlı erkekli grup “PKK’ya burada geçit yok. Mahallemizi hemen terk edin. Siz kimsiniz burada kimlik kontrolü yapıyorsunuz. Şehrimizi artık karıştırmanıza izin vermeyeceğiz” diyerek göstericilerin üzerine yürüdü. Eylemcileremeydan dayağı atan mahalleliler, ellerindeki molotof vehavai fişekleri dealdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri gören eylemciler kaçmaya başladı. Ancak öfkesi dinmeyen mahalle halkı polislerle birlikte eylemcileri uzun süre kovaladı.

Son Güncelleme: 06.11.2011 23:09
Anahtar Kelimeler:
PKKşırnakDayakTekme
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