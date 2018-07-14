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PKK'nın sözde 'İskandinavya sorumlusu' Danimarka'da yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D, Danimarka'da yakalandı.

PKK'nın sözde 'İskandinavya sorumlusu' Danimarka'da yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D, Danimarka'da yakalandı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:37
PKK'nın sözde 'İskandinavya sorumlusu' Danimarka'da yakalandı

PKK'nın sözde 'İskandinavya sorumlusu' Danimarka'da yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D, Danimarka'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığınca adım adım takip edilen ve kırmızı bültenle 192 ülkede aranan C.D'nin, Almanya'dan Danimarka'ya gideceği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

"Terör amaçlı örgüte (PKK/KCK) üye olma" suçundan aranan C.D, Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalandı.

C.D'nin, PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olduğu, 2007'nin son aylarında Kuzey Irak'taki terörist kamplarında bulunduğu ve 2012'de Moskova'da bir basın toplantısına katıldığı tespit edildi.

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