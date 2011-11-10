PKK, Kıbrıs'a yerleşmek istiyor

PKK, adanın her iki kesiminde ciddi bir yapılanma içinde bulunuyor. Rum kesimi PKK'nın karapara üssü olurken, PKK sempatizanları da KKTC'deki üniversitelerde eğitim görüyor. PKK'nın Ada Planı şöyle işliyor:



RUM KESİMİ KARA PARA ÜSSÜ:Genelkurmay rakamlarına göre kara para ve uyuşturucudan yılda 500 milyon Euro gelir elde eden PKK, bunun 30 ile 40 milyon Euro'sunu Rum kesimi üzerinden sağlıyor. Rum kesimindeki 4 bankada 71 şüpheli hesap belirlendi. PKK'nın aynı zamanda Rum vatandaşı olan militanları aracılığıyla sağladığı trafik Avrupa'ya da uzanıyor. Rum kesiminde ayrıca PKK'ya destek çıkan 6 dernek bulunuyor.



ADA'YA ABLUKA: İstihbarat raporlarına göre PKK sempatizanı oldukları ifade edilen 500 öğrenci son dört yıl içinde kayıt yaptırdı. Bunlar arasında Avrupa'dan Kandil'e gidip eğitim alan bazı isimler de var. İstihbarat notlarında örgütün yapılanma için özellikle bir üniversiteyi hedef seçtiği belirtildi. KKTC İçişleri Bakanlığı Ada'da huzuru bozan eylemler konusunda özel çalışma yürütüyor.



18 ÖĞRENCİ SINIR DIŞI EDİLDİ: KKTC Bakanlar Kurulu, kısa süre önce terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle 18 öğrenciyi sınır dışı etmişti. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.



PKK'LI İŞAMLARINDAN BURS: İddiaya göre bazı işadamaları PKK'lı öğrencilerin burslarını, bir grup öğrencinin de özel okul paralarını ödüyor. PKK militan ve sempatizanları özellikle Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Kamu Yönetimi Bölümleri'ni tercih ediyor.



EĞLENCE MERKEZLERİ HARACA BAĞLADI: PKK'nın öğrenciler aracığıyla özellikle Girne ve Mağusa'daki eğlence merkezleri ile otel ve gazinoların sahiplerini tehdit ederek haraca bağlamaya çalışıyor.



GAZETECİLERE TEHDİT: PKK'nın KKTC üniversitesindeki yapılanmalara ilişkin haber ve yayın yapan basın mensuplarını tehdit ettiği belirtildi. Tehdit edilenler arasında Türkiye'de önde gelen televizyonların Kıbrıs temsilcileri ve muhabirleri de yer alıyor.



