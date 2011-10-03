PKK: Kaçırılan 12 öğretmen serbest bırakılacak

PKK kaçırdıkları 12 öğretmeni serbest bırakacağını açıkladı.

PKK’ya yakın i,nternet sitelerinden yapılan açıklamada öğretmenlerin ailelerine seslenilerek “Gönüllerini rahat tutsunlar. Yakınları serbest bırakılacaktır” denildi.

ANF aracılığıyla, Diyarbakır ve Elazığ kentlerinde gerçekleştirilen kaçırma eylemlerinin, bölgede anadilde eğitim hakkının olmaması nedeniyle gerçekleştirdiklerini duyuran PKK, öğretmenlerin serbest bırakılma tarihi ya da koşulları hakkında bilgi vermedi.

Diyarbakır ve Elazığ'da kaçırılan 12 öğretmenin adları şöyle:

-22 Eylül, Lice'nin Baharlı Köyü: Asker öğretmen Mehmet Gözbaşı,

-26 Eylül, Lice'nin Cavundur Köyü: Vekil öğretmen Remzi Savaş,

-26 Eylül Hazro'nun Çiftlibahçe Köyü: Ahmet Ürün

-27 Eylül, Lice'nin Birlik ve Dolunay Köyü: Tekin Çakır, Talip Maçin, Ümit Eşer, Tubay Yalçın, Merdal Aksoy

-27 Eylül Elazığ'ın Arıcak İlçesi Yoğunbilek Köyü: Gökhan Yıldız, Abdullah Karan, İhsan Sarıkaya ve İsmail Yücel