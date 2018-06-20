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PKK, Avrupa'yı lojistik üs olarak kullanıyor...

Avrupa polis teşkilatı Europol yeni raporunda, terör örgütü PKK'nın, silah tedariki ve üye toplamak için Avrupa'yı lojistik üs olarak kullandığını söyledi.

PKK, Avrupa'yı lojistik üs olarak kullanıyor...

Avrupa polis teşkilatı Europol yeni raporunda, terör örgütü PKK'nın, silah tedariki ve üye toplamak için Avrupa'yı lojistik üs olarak kullandığını söyledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 20:13
PKK, Avrupa'yı lojistik üs olarak kullanıyor...

Europol: PKK, Avrupa'yı lojistik üs olarak kullanıyor

Avrupa polis teşkilatı Europol yeni raporunda, terör örgütü PKK'nın, silah tedariki ve üye toplamak için Avrupa'yı lojistik üs olarak kullandığını söyledi.

Avrupa polis teşkilatı Europol'un "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2018 Raporu" açıklandı. Rapor, PKK'nın Avrupa gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. 

"PKK, Avrupa'yı lojistik üs olarak kullanıyor"

Raporda, PKK terör örgütünün, Avrupa'daki Kürt diasporasını, çatışmayı yurt dışına taşımak için araç olarak kullandığı belirtildi.

"PKK, Avrupa'yı silah tedariki ve üye toplamak için lojistik üs olarak kullanıyor." 

AB'de paravan şirketler kullanıyor

PKK, sistematik olarak ve zorla faaliyetlerini finanse etmek için AB genelinde haraç toplamaya devam ediyor. Hatta, finansman sağlamak için AB'de paravan şirketler kullanıyor. 

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Öte yandan, terör örgütü maddi kazanç sağlamak için suçla bağlantılı faaliyetlerde de bulunuyor. 

"Gençler beyin yıkama kamplarına gönderiliyor"

PKK Fransa'da "Komalen Ciwan" adlı kuruluşla gençleri terör örgütüne çekiyor.

"Örgüte üye olan gençler, üst düzey PKK üyelerinin kontrolü altında ailelerinden uzak yerlerde 'beyin yıkama kamplarına' gönderiliyor. Bunun ardından gençlere Ermenistan, İran ve Irak'ta bulunan askeri kamplarda savaş teknikleri öğretiliyor."

Fransa'da 6 milyon euro topladı

Fransa, Almanya ve Hollanda'da PKK üyeleri, terörist bir örgüte üye olma, terörü finanse etme, kara para aklama ve örgüte üye kazandırma gibi farklı suçlardan hüküm giydi. 

Terör örgütü üyesi 8 kişinin teröre finansman sağlamaktan suçlu bulunduğu Fransa'da, PKK 2017 yılında yaklaşık 6 milyon euroya yakın para topladı. 

"DHKP-C Türkiye'de ve Avrupa'da aktif"

Raporda, DHKP-C'nin Türkiye'de ve Avrupa'da aktif olmaya devam ettiği vurgulandı. Terör örgütünün AB'de hiç saldırı gerçekleştirmediği ancak bazı AB ülkelerinde Türkiye'deki operasyonlara mali ve lojistik destek sağlayan bir ağı muhafaza ettiği belirtildi. 

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