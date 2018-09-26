banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98315
ALTIN
234.883
DOLAR
6.1106
STERLİN
8.0431
EURO
7.1676
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin, Veysel Çoşkun’a Ait Olduğu Tespit Edildi
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin,...
Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta
AKINCI NEW YORK’TA
Sakarya'yı üzen ölüm
SAKARYA'YI ÜZEN ÖLÜM
Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor
AYDENİZ İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR
banner282

Piyasaların Gözü Fed’in Faiz Kararında

Piyasaların Gözü Fed’in Faiz Kararında

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:05
Piyasaların Gözü Fed’in Faiz Kararında

Amerikan Merkez Bankası (Fed) bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizin 25 baz puan yükseltilmesi bekleniyor.

Bugün faizleri yükseltmesi halinde Fed bu yıl üçüncü defa faiz artırma kararı almış olacak. Fed bugün aynı zamanda ekonomiye ve faizlere dair yeni öngörülerini de açıklayacak. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell bir basın toplantısı düzenleyecek. Piyasalar ve ekonomistler, faiz kararından ziyade Fed'in bundan sonrası için nasıl bir politika öngörüsü ortaya koyacağını bekliyor.

Fed'in 2008 yılında başlayan küresel finansal krizden beri sürdürdüğü gevşek para politikasının sonuna gelmesi bekleniyor.  O yüzden bugün daha sıkı para politikasına işaret eden şahin bir dil kullanacağı düşünülüyor.  Fed'in Amerikan ekonomisine dair büyüme beklediğini açıklaması ve ekonomiyle ilgili olarak daha güven veren bir ton kullanması öngörülüyor.

Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet ise, bankanın, politika faiz oranını 25 baz puan daha artırarak yüzde 2-2,25 aralığına yükselteceğini belirterek, "Piyasalar tarafından neredeyse tamamen fiyatlanan faiz artışı kimseyi şaşırtmayacak." öngörüsünde bulundu.

Bu nedenle toplantı sonrasında tüm dikkatlerin güncellenecek ekonomik projeksiyonlarda olacağını vurgulayan Sweet, Fed’in "şahin" sinyaller vermesinin olası olduğunu kaydetti.

 

 

Son Güncelleme: 26.09.2018 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan Trump'a Petrol Fiyatlarını Düşürme Önerisi
İran'dan Trump'a Petrol Fiyatlarını Düşürme Önerisi
AB'nin Yüzde 65'i Yabancı Dil Biliyor
AB'nin Yüzde 65'i Yabancı Dil Biliyor
Eski Fransa Başbakanı, İspanya’da Belediye Başkan Adayı Oldu
Eski Fransa Başbakanı, İspanya’da Belediye Başkan Adayı Oldu
Euro 2024'ün Ev Sahibi Belli Oluyor
Euro 2024'ün Ev Sahibi Belli Oluyor
Fransa'da Le Pen'in Partisine 1 Milyon Avro Ceza
Fransa'da Le Pen'in Partisine 1 Milyon Avro Ceza
Telefonunu Şarj Etmek İçin Kokpite Girmeye Çalışan Yolcu Uçaktan Atıldı
Telefonunu Şarj Etmek İçin Kokpite Girmeye Çalışan Yolcu Uçaktan Atıldı
ABD’den İran'a Uyarı: Bize Zarar Verirseniz Kıyamet Kopar
ABD’den İran'a Uyarı: Bize Zarar Verirseniz Kıyamet Kopar
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Hollanda'da
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Hollanda'da
Trump'tan Maduro Açıklaması...“Asker Karar Verirse, Ordu Tarafından Çok Hızlı Şekilde Devrilebilecek Bir Rejim“
Trump'tan Maduro Açıklaması...“Asker Karar Verirse, Ordu Tarafından Çok Hızlı Şekilde Devrilebilecek Bir Rejim“
AB’nin Tüketiminde “Yeşil Enerjinin” Payı Yüzde 30
AB’nin Tüketiminde “Yeşil Enerjinin” Payı Yüzde 30

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim