Piyasaların Gözü Fed’in Faiz Kararında

Amerikan Merkez Bankası (Fed) bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizin 25 baz puan yükseltilmesi bekleniyor.

Bugün faizleri yükseltmesi halinde Fed bu yıl üçüncü defa faiz artırma kararı almış olacak. Fed bugün aynı zamanda ekonomiye ve faizlere dair yeni öngörülerini de açıklayacak. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell bir basın toplantısı düzenleyecek. Piyasalar ve ekonomistler, faiz kararından ziyade Fed'in bundan sonrası için nasıl bir politika öngörüsü ortaya koyacağını bekliyor.

Fed'in 2008 yılında başlayan küresel finansal krizden beri sürdürdüğü gevşek para politikasının sonuna gelmesi bekleniyor. O yüzden bugün daha sıkı para politikasına işaret eden şahin bir dil kullanacağı düşünülüyor. Fed'in Amerikan ekonomisine dair büyüme beklediğini açıklaması ve ekonomiyle ilgili olarak daha güven veren bir ton kullanması öngörülüyor.

Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet ise, bankanın, politika faiz oranını 25 baz puan daha artırarak yüzde 2-2,25 aralığına yükselteceğini belirterek, "Piyasalar tarafından neredeyse tamamen fiyatlanan faiz artışı kimseyi şaşırtmayacak." öngörüsünde bulundu.

Bu nedenle toplantı sonrasında tüm dikkatlerin güncellenecek ekonomik projeksiyonlarda olacağını vurgulayan Sweet, Fed’in "şahin" sinyaller vermesinin olası olduğunu kaydetti.