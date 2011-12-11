Piton Yılanı Soğuğa Dayanamadı

Uluslararası Troya Sirki, Sivas'ta 4 Eylül Spor Salonu'nda gösteri yaptı. Troya Sirki gösterisinde sihirbazlar, palyaçolar, eğitimli sirk hayvanlarının gösterisi vardı. Sıra piton yılanı ile yapılacak gösteriye geldiğinde gösteriyi yapacak olan kadın görevli sandık içindeki dev piton yılanını çıkararak gösterisini yapmaya başladı. Piton yılanı ile yapılan gösterinin çok kısa sürmesi dikkat çekti.

Olayın nedeni sonra anlaşıldı. Gösteri için getirilen piton yılanının, sıfırın altında 5 derece soğuğa dayanamadığı ve görevliler tarafından spor salonundaki duşun altında sıcak suya sokuldu. Yılan böylece kendine geldi ancak daha sonra iki gösteriye çıkmadı. Dev pitonun veteriner gözetiminde tedavisinin yapıldığı öğrenildi.