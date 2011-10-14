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Piri Reis'te Kıbrıslı Biri Dr. Seda OKAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Seda Okay

Piri Reis'te Kıbrıslı Biri Dr. Seda OKAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Seda Okay

14 Ekim 2011 Cuma 08:27
Piri Reis'te Kıbrıslı Biri Dr. Seda OKAY
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EKİBİN İÇİNDE YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUM

 Son günlerde Akdeniz’deki petrol araştırmalarıyla gündem olan, yıllardan beri bilimsel çalışmalar yapmasına karşın ilk defa bu kadar ismi telaffuz edilen Koca Piri Reis gemisinde, Kıbrıslı Türk uzmanlar da görev yapıyor. Bunlardan biri de Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Seda Okay

Piri Reis'in 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında bölgede yaptığı ilk aşama çalışmasında gemide görev alan ve ikinci aşama çalışmasında da ekibe karadan destek veren Dr. Seda Okay, Anadolu Ajansı Kıbrıs muhabiri Züleyha Karaman’a konuştu.

Dr. Okay, Kıbrıs'ta doğup büyüğünü, üniversite eğitimi için Türkiye'ye yerleştiğini, lisans-yüksek lisans ve doktorasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olduğunu anlattı.

Üniversite ekibiyle yıllardır deniz araştırmalarına katıldığını ifade eden Okay, Kıbrıslı bir Türk olarak Piri Reis'le Kıbrıs'ın etrafında sismik araştırma yapan ekipte yer almasıyla ilgili olarak, ''Böyle bir ekibin içinde yer almak çok gurur verici bir duygu'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de böyle araştırmalar yapan bir ekibin içinde olmaktan çok mutlu olduğunu kaydeden Seda Okay, ''Türkiye'nin bu konuda hassas davranıp hemen çalışmaya başlamasının da sevindirici olduğunu'' söyledi.

BİZİM DE HAKKIMIZ VAR

Rumların sondaj çalışmasıyla ilgili olarak, aynı sularda Rumların olduğu kadar Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin de hakkı olduğunu vurgulayan Okay, özetle şunları söyledi:

''Bu yapılan çalışmanın çok iyi bir yanıt olduğunu düşünüyorum. Yani, her şeyde bizim de hakkımız var, onların olduğu kadar... Aslında Rumlar her zaman olduğu gibi bireysel davranıp her şeyde üstünlük kurmak istiyorlar. Çalışma ekibi olarak burada olmamız, araştırmalar yapmamız onların egemenlik kurmalarına bir yanıt aslında.''

Çalışmaları TPAO ile birlikte sürdürdüklerini anlatan Okay, kendilerinin verileri topladığını, değerlendirilmesinin TPAO ile birlikte yapılacağını kaydetti.

Ağırlaşan hava koşullarında bir kadın olarak denizde olmanın zorluğuna da işaret eden Seda Okay, kuvvetli rüzgarların olacağı bir döneme girileceğine işaret ederek, ''Gemide insan olmak daha da zor'' dedi.

Çalışmanın kendilerine ayrı bir sorumluluk verdiğini dile getiren Okay, Türkiye'de bu çalışmayı yapacak potansiyelde iyi bir kurum olduklarını, ilgili cihazların Türkiye'de sadece kendi enstitülerinde olduğunu ifade ederek, ''Böyle bir ekibin içinde olmak insana bir sorumluluk veriyor ve ayrıca gurur duyuyoruz'' diye konuştu.

Okay, çalışmalardan dolayı 'Kıbrıs halkı adına çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Koca Piri Reis gemisi, ''G'' noktası diye tanımlanan bölgede yarım kalan çalışmalarını tamamlamak için dün akşam saatlerinde Gazimağusa Limanı'ndan ayrılmıştı.

Son Güncelleme: 14.10.2011 08:27
Anahtar Kelimeler:
AkdenizTÜRKDoktorPiriReisKıbrıslıSedaOkay
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