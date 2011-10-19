Piri Reis'in G Bölgesindeki görüntüleri AA'da

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen Ada'nın güneyinde yer alan ''G'' bölgesindeki ruhsat sahasında, petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları yapan Koca Piri Reis gemisi ekibinin bölgede yaptığı çalışmaların görüntüleri ilk kez Anadolu Ajansı'nda.

Sismik veri toplama çalışmalarının ikinci aşamasına 12 Ekim'de geçen Piri Reis, hava muhalefeti nedeniyle çalışmalarına ara vererek, dün öğleden sonra KKTC'nin Gazimağusa Limanı'na gelmişti.

Piri Reis'in kaptanı Çağdaş Konuşur, AA'ya yaptığı açıklamada, bölgede herhangi bir taciz olayı yaşamadıklarını belirterek, ''Çünkü bizim refakatçiler varken bunun mümkün olması olanaksız'' dedi.

İkinci aşama çalışmaları için 12 Ekim'de Gazimağusa Limanı'ndan ayrıldıklarını anımsatarak, bölgedeki çalışmaların 4-5 gün sürdüğünü, bu sürede yaklaşık 790 kilometrekarelik alanda sismik veri aldıklarını anlatan Konuşur, çalışmalara, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verdiklerini, hava raporlarına bakarak, tekrar bölgeye döneceklerini belirtti.

Rahat bir çalışma yaptıklarını, hava koşullarına bağlı olarak geri döndüklerini ifade eden Konuşur, bir soru üzerine, konunun politik tarafıyla değil, bilimsel tarafıyla ilgilendiklerini belirterek, ''Taciz olayı olmadı. Çünkü bizim refakatçiler varken bunun mümkün olması olanaksız'' dedi. Konuşur, kendilerine refakat eden Türk savaş gemileriyle sürekli irtibat halinde olduklarını kaydetti.

Konuşur, ''G'' bölgesinin kuzeyinde çalıştıklarını ve tekrar göreve döndüklerinde, planlanan rotanın kendilerine verileceğini söyledi.

Geminin, hem ev hem iş yerleri olduğunu, vardiyalı olarak çalıştıklarını anlatan Konuşur, ''Herkesin bir görevi var, rahatız'' dedi.

Konuşur, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte, ara verdikleri çalışmayı sürdürerek tamamlayacaklarını belirterek, limandan ne zaman ayrılacaklarının hava şartlarına bağlı olduğunu söyledi.

ÇALIŞMALAR GECE DE SÜRDÜ

''G'' bölgesindeki ruhsat sahasında sismik veri toplayan Piri Reis ekibi hummalı çalışmasını gece de sürdürdü.

Piri Reis'in bilimsel ekibinde bulunan H. Mert Küçük ile Murat Er, ''G'' bölgesindeki çalışmalar sırasında çektikleri görüntüleri AA ile paylaştı.

Görüntülerde, bilimsel ekibin güvertede gece karanlığında hummalı çalışmaları eşliğinde, sismik sinyaller oluşturmak için hava tabancasının suya bırakılması ve sinyal alıcı kabloların denize salınması görülüyor.

Hava tabancasıyla, kompresörden gelen hava, basınçlı bir şekilde denizde patlatılıyor, patlamayla denizde oluşan sinyaller, alıcı kablolar vasıtasıyla bilgisayara aktarılıyor.