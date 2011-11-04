Piri Reis'in Akdeniz'deki Çalışmaları

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, 4 bin kilometrelik hatta sismik çalışma yaparak görevini tamamlayan, Piri Reis'teki akademik

personelin Türkiye'ye döndüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Piri Reis Gemisi'nin Akdeniz'de 4 bin kilometrelik hatta sismik çalışma yaptığını, halen Gazimağusa Limanı'nda bulunan gemideki akademik personelin dün Türkiye'ye döndüğünü kaydetti.

Geminin Kurban Bayramı'nda Gazimağusa Limanı'nda demirli kalacağını anlatan Benli, bayramdan sonra DEÜ'den gidecek başka bir akademik ekibin KKTC'de ekolojik ve mühendislik çalışması yapacağını dile getirdi.

Ekibin balıkçılığın geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürüteceğini belirten Benli, şunları söyledi:

''KKTC'de balıkçılık fazla gelişmemiş durumda. Bayramdan sonra KKTC'ye gidecek olan akademik ekip, balıkçılığın gelişmesi için çalışmalarda bulunacak. Fizibilite çalışmalarının ardından ilk önce balıkçı barınakları yapacağız. Balıkçı barınaklarının yapımını yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz.

KKTC'deki balıkçılar genellikle dip balıkçılık yöntemiyle avlanıyor. KKTC'li balıkçılara, dip balıkçılığın dışında diğer balık yakalama yöntemlerini de öğreteceğiz. Yeni avlanma yöntemlerine uygun tekne ve ekipman düzenlemelerini göstereceğiz. Balık avlanmasındaki yeni araç gereçlerin kullanılmasını öğreteceğiz.''