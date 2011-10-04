PİRİ REİS'İN AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

DEÜ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI PROF.DR. YAŞAR: “KOCA PİRİ REİS GEMİSİ 1000 KİLOMETRELİK HATTA SİSMİK VERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARINI SORUNSUZ TAMAMLADI VE GAZİMAĞUSA’YA HAREKET ETTİ”

“PİRİ REİS GEMİSİ, TPAO'DAN GELEN YENİ KOORDİNATLAR DOĞRULTUSUNDA, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TEKRAR 'G NOKTASI' OLARAK ADLANDIRILAN ALANA GİDEREK 2400 KİLOMETRELİK BİR HAT ÜZERİNDE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK”



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Yaşar, TPAO tarafından belirlenen ''G noktası''nda petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları tamamlayan Koca Piri Reis Gemisi'nin Gazimağusa’ya hareket ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koca Piri Reis Gemisi'nin ''G noktası'' olarak adlandırılan Kıbrıs Adası'nın güneyindeki alanda 1000 kilometrelik hatta sismik veri toplama çalışmalarını sorunsuz tamamladığını bildirdi. K. Piri Reis Gemisi'nin Gazimağusa Limanı'na hareket ettiğini kaydeden Prof. Dr. Yaşar şu bilgileri verdi:

''G noktası olarak adlandırılan 1000 kilometrelik alandaki çalışmaları öğleden sonra tamamlayan K.Piri Reis Gemisi, Gazimağusa’ya hareket etti. Yarın sabah saatlerinde Gazimağusa’ya varacak olan K. Piri Reis Gemisi, bakım, ikmal ve yakıt ihtiyaçlarının karşılayacak. K. Piri Reis Gemisi, TPAO'dan gelen yeni koordinatlar doğrultusunda, önümüzdeki hafta pazartesi tekrar 'G noktası' olarak adlandırılan alana giderek 2400 kilometrelik bir hat üzerinde araştırma çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmaların da 2-3 hafta sürmesi planlanıyor.''