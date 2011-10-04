Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

PİRİ REİS'İN AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

K.Piri Reis Gemisi, Gazimağusa’ya hareket etti.

PİRİ REİS'İN AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

K.Piri Reis Gemisi, Gazimağusa’ya hareket etti.

04 Ekim 2011 Salı 07:50
PİRİ REİS'İN AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
banner238

DEÜ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI PROF.DR. YAŞAR: “KOCA PİRİ REİS GEMİSİ 1000 KİLOMETRELİK HATTA SİSMİK VERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARINI SORUNSUZ TAMAMLADI VE GAZİMAĞUSA’YA HAREKET ETTİ”

“PİRİ REİS GEMİSİ, TPAO'DAN GELEN YENİ KOORDİNATLAR DOĞRULTUSUNDA, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TEKRAR 'G NOKTASI' OLARAK ADLANDIRILAN ALANA GİDEREK 2400 KİLOMETRELİK BİR HAT ÜZERİNDE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK”

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Yaşar, TPAO tarafından belirlenen ''G noktası''nda petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları tamamlayan Koca Piri Reis Gemisi'nin Gazimağusa’ya hareket ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koca Piri Reis Gemisi'nin ''G noktası'' olarak adlandırılan Kıbrıs Adası'nın güneyindeki alanda 1000 kilometrelik hatta sismik veri toplama çalışmalarını sorunsuz tamamladığını bildirdi. K. Piri Reis Gemisi'nin Gazimağusa Limanı'na hareket ettiğini kaydeden Prof. Dr. Yaşar şu bilgileri verdi:

''G noktası olarak adlandırılan 1000 kilometrelik alandaki çalışmaları öğleden sonra tamamlayan K.Piri Reis Gemisi, Gazimağusa’ya hareket etti. Yarın sabah saatlerinde Gazimağusa’ya varacak olan K. Piri Reis Gemisi, bakım, ikmal ve yakıt ihtiyaçlarının karşılayacak. K. Piri Reis Gemisi, TPAO'dan gelen yeni koordinatlar doğrultusunda, önümüzdeki hafta pazartesi tekrar 'G noktası' olarak adlandırılan alana giderek 2400 kilometrelik bir hat üzerinde araştırma çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmaların da 2-3 hafta sürmesi planlanıyor.''

Son Güncelleme: 04.10.2011 07:50
Anahtar Kelimeler:
PetrolAkdenizPiriReisGazimagusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim