Piri Reis Yeniden G Bölgesinde

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Kıbrıs'ın güneyinde bulunan G bölgesi ruhsat alanında, petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları yapan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 28

Ekim'de Gazimağusa Limanı'na gelen Piri Reis gemisi, G bölgesine intikal ederek, çalışmalarına başladı.

Piri Reis ekibi, dün gece bölgeye intikal ederek, yarım kalan çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi.

Baş Mühendis Cemal İmdat, G bölgesinde, kuzey-güney hattının ikinci kısmında çalıştıklarını belirterek, sismik veri toplama çalışmalarını yarın akşama kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Herhangi bir taciz olmadığını, her şeyin normal gittiğini ifade eden İmdat, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Gazimağusa Limanı'na gideceklerini belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) ait ''Koca Piri Reis'' gemisi, petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları yapmak üzere, 23 Eylül'de Urla Limanı'ndan 11'i akademik olmak üzere 22 kişilik personeliyle

Doğu Akdeniz'e açılmış, çalışmalarına 26 Eylül'de başlamıştı.

İlk etap çalışmasını 3 Ekim'de tamamlayarak 4 Ekim'de Gazimağusa Limanı'na gelen Piri Reis, 12 Ekim'de ikinci aşama çalışması için limandan ayrılmıştı.

18 Ekim'de yeniden limana gelen ve 20 Ekim'de ayrılan Piri Reis, son olarak 28 Ekim'de limana gelmişti.