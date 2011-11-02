Piri Reis Sismik Veri Çalışmalarını Tamamladı

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması çerçevesinde TPAO tarafından Kıbrıs’ın güneyinde “G” noktası olarak adlandırılan bölgede sismik veri toplamak üzere

görevlendirilen Koca Piri Reis gemisi çalışmalarını tamamladı.

23 Eylül’de çalışmalarına başlayan ve yaklaşık 40 günlük sürede 4 bin kilometre alanda veri toplayarak “G” noktasındaki çalışmalarını bitiren Piri Reis bu sabah saat 08.00 sıralarında Gazimağusa

Limanı’na geldi.

Geminin bir süre daha KKTC’de kalarak bir proje kapsamında KKTC kıyıları ve denizlerinde araştırma yapacağı bildirildi.

GÜRÇAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Araştırma Görevlisi Savaş Gürçay, “G” noktasındaki bütün çalışmaları bitirdiklerini ve bu bölgeyle ilgili verilerin hazır olduğunu kaydetti.

Çalışmalarda 4 bin kilometrelik alanı taradıklarını söyleyen Gürçay, TPAO’nın kendilerine verdiği görevi tamamladıklarını, şu an için bölgede başka bir çalışma için TPAO’dan herhangi bir görev almadıklarını ifade etti.

Toplanan sismik verilerin işlenmesiyle ilgili konuya da açıklama getiren Gürçay, toplanan verilerin ham veri olduğunu, bu verilerin işlenmesi ve yorumlanması gerektiğini, bu işlemi de TPAO’nun yapacağını söyledi.

Gürçay, verilerin işlenmesi ve yorumlanmasının ardından sondaj aşamasından önce daha sağlam veriler elde etmek amacıyla “G” bölgesinin belirli noktalarında 3 boyutlu sismik veri çalışması yapılabileceğini kaydetti.

Piri Reis gemisinin bir süre daha KKTC’de kalacağını ancak bilimsel personelinin değişeceğini belirten Gürçay, geminin KKTC kıyıları ve denizlerinde bir bir proje kapsamına çalışma yürüteceğini belirtti.