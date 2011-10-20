Piri Reis Mağusa Limanından ayrıldı

Hava muhalefeti nedeniyle sismik veri toplama çalışmalarına iki gün ara vererek Gazimağusa Limanı’na gelen Koca Piri Reis gemisi, bu sabah yeniden bölgeye intikal etti.

Gemi, saat 08.20’de Gazimağusa Limanı’ndan ayrıldı.

Gemi Kaptanı Çağdaş Konuşur, geminin hareketinden önce yaptığı açıklamada, kış aylarının çalışmalarını etkilediğini belirterek, bu sabah yeniden araştırma bölgesine intikal edeceklerini ifade etti.

Konuşur, hava koşulları nedeniyle 10 günlük çalışma imkanları bulunduğunu, bu sürede sismik veri toplamaya devam edeceklerini, hava koşullarının değişmesi halinde tekrar Gazimağusa Limanı’na gelebileceklerini söyledi.