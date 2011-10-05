Piri Reis, ikinci etap çalışmalarına hazırlanıyor

TPAO tarafından belirlenen bölgede petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaların ilk etabını tamamlayan Koca Piri Reis Gemisi, çalışmaları sırasında zaman zaman 3 metreye ulaşan dalgalarla karşılaştığı, Kıbrıs Rum kesimi adına çalışma yapan platformun 5 mil yakınına kadar yaklaştığı öğrenildi.

Kıbrıs adasının güneyinde ilk etap çalışmalarını tamamlayarak KKTC'nin Gazimoğusa Limanı'na yanaşan Piri Reis Gemisi'nin, bakım ve malzeme ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi. Gazimağusa'da 1 hafta kalacak olan geminin, gelecek hafta sismik çalışmaların ikinci etabını sürdürmek üzere ''G bölgesi'' olarak adlandırılan alana hareket edeceği kaydedildi.

Gazimağusa'da dinlenen gemi personeli, ilk etap çalışmalarını sürdürdükleri açık denizde zaman zaman 3 metreyi aşan dalgalarla ve olumsuz hava şartlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Dalgaların ve hava şartlarının çalışmaları zorlaştırdığını fakat engel olmadığını belirten personel, sismik araştırmaları sorunsuz tamamladıklarını ifade etti.

Geminin çalışmaları sırasında, Rum kesimi adına sondaj çalışması yapan platforma da 5 mil kadar yaklaştığı öğrenildi. Gemide makinist olarak görev yapan Murat Yavuz da açık denizde yürütülen ilk etap çalışmalarını fotoğrafladı.