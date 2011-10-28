Piri Reis Gemisi Sismik Araştırmalarını Tamamlamak Üzere

Koca Piri Reis Gemisi’nin, Kıbrıs’ın güneyinde “G” noktasındaki sismik veri toplama çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu bildirildi.

Gemi, çalışma alanındaki kuvvetli poyraz nedeniyle sağlıklı sismik veri alınamaması üzerine çalışmalarına ara vererek, bugün 01.30 sıralarında Gazimağusa Limanı’na geldi.

Gemi Kaptanı Çağdaş Konuşur yaptığı açıklamada, “G” noktasında birinci safha çalışmalarında bin 150 kilometre alanda çalışma yaptıklarını, 2 bin 500 kilometrelik ikinci safha çalışmalarında ise 2 bin

150 kilometrede sismik veri topladıklarını kaydetti. Konuşur, geriye kalan 350 kilometrelik alanı da 2 - 3 günde tamamlayarak “G” noktasındaki sismik veri toplama çalışmalarını bitirmiş olacaklarını

kaydetti.

Konuşur, hava raporlarına bağlı olarak muhtemelen Pazar günü Gazimağusa Limanı’ndan ayrılarak çalışmalarını tamamlamak üzere “G” noktasına gideceklerini belirtti.